“حصان الجزائر” يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية بدبي

فاز حصان يحمل اسم “الجزائر” بالمركز الأول في الجولة الأولى ضمن كأس دبي العالمي لسباقات الخيل.

ويسعى حصان “الجزائر”، الفائز بالجولة الأولى من بطولة آل مكتوم للتحدي بفارق 6,5 طول، إلى إضافة اللقب الثاني إلى خزائنه حيث ارتفع تصنيفه إلى 115 رطلاً، وينافسه “ريمورس”، و”ساليوت سولجر” الفائزان في الكرنفال.

وتجتذب الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى في الشوط الأول لمسافة 1900 متر، نخبة من الخيول، وستكون الأنظار متوجهة نحو نجم إسطبلات ياس «دريان» بطل كحيلة كلاسيك.

ويشهد مضمار نادي دبي لسباق الخيل، الجمعة الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط مليوناً و70 ألف دولار برعاية “إعمار”.

وتتألف الأمسية من 7 أشواط، من بينها 5 أشواط رئيسية، أهمها الشوط الخامس “الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي” لمسافة 1900 متر “الفئة الثانية”، والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، والبالغة جوائزها 350 ألف دولار.

وتختتم الأمسية بسباق تكافؤ على لقب ذا فالي «عشبي» لمسافة الميل، وتشارك فيه 16 خيلاً وأبرز المتحدين “ليجند اوف دبي”، و”تامبوردا”، و”ترينجل نايت”، إلى جانب “زينهم”، و”باي أوف أونر”.