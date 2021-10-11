في 20 نقطة.. هذه أهم تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون

خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية

تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية حول العديد من القضايا التي تخص الوضع الداخلي وكذا قضايا إقليمية ودولية والعلاقات مع عدة دول.

في الشأن المحلي:

1- تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وراءه خلفيات سياسية.

2- عصابات تقف وراء المضاربة في الأسعار وعقوبة المضاربة لن تقل عن 30 سنة وقد تصل إلى المؤبد.

3- تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% لكن ذلك لم يكف بسبب المضاربة.

4- التلقيح ضد فيروس كورونا لن يكون إجباريا.

5- الجيش الجزائري لا يخرج خارج البلاد ولا نملك مرتزقة يمكن التضحية بهم مقابل المال.

6- يجب تطبيق مذكرة جلب توقيف فرحات مهني الصمت الفرنسي دليل رفض الطلب، “هو إرهابي ولدينا أدلة حول جمعه الأموال من أجل اقتناء الأسلحة، وهذا بمباركة الدول التي وجد فيها ملاذًا وأصداء إعلامية”.

7- لن تكون هناك قاعدة أجنبية في الجزائر احتراما للشهداء.

8- أوجه نداء للنقابات باب الحوار مفتوح أمام الجميع، تم إسداء تعليمات لكل القطاعات من أجل مراجعة القوانين الأساسية ومراجعة الأجور .

في الشأن الدولي والعلاقات مع الدول:

9- عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة باحترام كامل للدولة الجزائرية وتاريخها.

10- ما قاله الفرنسيون كذبة القرن لا يوجد 7000 جزائري مرحلون من فرنسا، عددهم لا يتعدى 94 شخصا منهم 14 شخصا لن يدخلوا أبدا للجزائر بسبب ارتباطهم بالإرهاب وهناك من لا عائلة ولا جذور له هنا.

11- لن نقبل أي وساطة بين الجزائر والمغرب ولم نخطئ في قراراتنا ما قمنا به هو ردة فعل ولم نتلفظ بأي شيء يمس الوحدة الترابية المغربية.

12- نملك أنبوب غاز لتمويل اسبانيا ولسنا محتاجين للأنبوب القديم ومصير أنبوب الغاز المار على المغرب سيتحدد نهاية أكتوبر الجاري.

13- قضية الصحراء الغربية موجودة في لجنة تصفية الاستعمار والمطلوب من الأمم المتحدة القيام بدورها ونرحب بتعيين دي ميستورا.

14- المغرب تتستر خلف دولة تكن العداء للجزائر ، ولم نتهم المغرب اتهامات باطلة ونملك الأدلة المثبة ضدهم بالصوت والصورة.

15- الحل في ليبيا في الانتخابات و طالبنا دائما بخروج المرتزقة من ليبيا.

16- الحل في مالي هو إعادة إدماج شمال مالي مع الجنوب ونرفض رفضا قاطعا أن تقسم مالي شعبا وأرضا.

17 – التعاون العسكري المغربي الصهيوني ليس جديدا.

18- ما يمس تونس يمسنا، وسندافع عن أمنها ولن نتدخل في أمورها الداخلية.

19- أشهد للرئيس التونسي قيس سعيد أنه وطني حتى النخاع والغنوشي لم يطلب اللجوء السياسي بالجزائر.

20- سنزور تونس بعد تنصيب الحكومة التونسية الجديدة لإمضاء عديد من الاتفاقيات.