في 33 نقطة.. هكذا يتم التسجيل في البوابة الجزائرية للحج

نشر ديوان الحج والعمرة أجوبة للاستفسارات الحجاج عن كيفية التسجيل في البوابة الجزائرية للحج وشروطها وكل ما يحتاجه الحاج لإتمام العملية.

1- عملية فتح الحساب والتسجيل في البوابة الجزائرية للحج تتم عبر:

– ماهي الوثائق المطلوبة لفتح حساب في البوابة؟

الجواب: ليست هناك وثائق مطلوبة لفتح حساب على البوابة الجزائرية للحج، وإنما يكفي الولوج إلى رابط البوابة (https://bawabetelhadj.dz) والضغط على زر “تسجيل مستخدم جديد”، ثم اتباع الخطوات المطلوبة من: تحدد اسم المستخدم باللغة اللاتينية، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وتعين كلمة السر الخاصة بك.

2- هل من الضروري امتلاك بريد إلكتروني للتسجيل؟

الجواب: نعم من الضروري امتلاك بريد إلكتروني لفتح الحساب والقيام بعملية التسجيل على البوابة الجزائرية للحج.

3- هل النظام لا يقبل كلمة المرور، ماهي شروط استعمال كلمة المرور؟

الجواب: لتفعيل حساب الاستخدام على البوابة الجزائرية للحج، لابد من إدراج كلمة المرور على النحو الآتي:

– أن لا تقل كلمة المرور المحددة عن ثمانية (08) عناصر.

– أن تتكون من حرف لاتيني كبير وآخر صغير على الأقل.

– أن تتضمن رمزا ورقما واحدا على الأقل.

4- هل يجب فتح حساب لكل حاج في البوابة؟

الجواب: لا يجب فتح حساب لكل حاج، وإنما يكفي حساب واحد لينوب عن بقية الحجاج.

5- سجلت في البوابة لكن لم تصلني رسالة تأكيد التسجيل في البريد فما العمل؟

الجواب: تم الاستغناء عن مرحلة تأكيد البريد الإلكتروني تسهيلا على المستخدمين.

6- هل الحجاج المسجلين مع الوكالات معنيون بالتسجيل في المنصة الإلكترونية؟

الجواب: الحجاج المسجلين مع وكالات السياحة والأسفار المرخصة لتنظيم نشاط الحج تنوب عنهم الوكالة في القيام بإجراءات حجز التذاكر وحجز الغرف.

عملية البحث وإضافة الحجاج:

7- ما معنى: “النظام لا يسمح بإضافة حاج إلى المجموعة”؟

الجواب: من أجل تكوين مجموعة حجاج لابد أن يتم التأكد من أن ولايات إقامتهم تنتمي إلى نفس مطار الإقلاع، مثال: مطار هواري بومدين يضم ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، الشلف، مسيلة، بجاية، تيزي وزو …

8- أين أجد رقم جواز السفر؟

الجواب: رقم جواز السفر هو الرقم المحفور في صفحات جواز السفر والموجود في أعلى يمين صفحة الجواز التي تحتوي على بيانات صاحب الجواز ويضم تسعة (09) أرقام.

9- أين أجد رقم وصل دفع التكلفة؟

الجواب: رقم وصل الدفع يوجد أعلى وسط صفحة الوصل، ويوجد تحت الرمز الشريطي (code à barre).

10- ما هو الفرق بين الحجز لمجموعة والحجز الفردي؟

الجواب: الحجز لمجموعة يختص بالحجاج الراغبين في السفر في نفس الرحلة، والذين يرغبون في حجز غرف السكن في نفس الفندق، على أن يكون هؤلاء الحجاج من ولايات مربوطة بنفس مطار الإقلاع (راجع الجواب رقم 07).

أما الحجز الفردي، فيختص بالحاج الواحد الذي ليس لديه رفقة.

11- هل يجمع الزوج مع زوجته في مجموعة أفضل أم يفصل بينهما لإتمام عملية الحجز؟

الجواب: من الضروري الجمع بين الزوج وزوجته في مجموعة واحدة حتى يتمكنا من السفر في نفس الرحلة والسكن في نفس الفندق.

12- عندما أسجل برقم جواز سفري يطلب مني النظام التأكد من رقم الجواز؟

الجواب: تظهر رسالة طلب التأكد من رقم الجواز المدرج في حالة الكتابة الخاطئة لرقم الجواز، أو فيما إذا كان الحاج قد سجل ضمن قرعة الحج بجواز قديم وقام بتجديده، في هذه الحالة وعند تكرار المحاولات لعدة مرات تظهر للمستخدم نافذة تطلب منه تحميل صورة لجواز السفر الجديد وصورة لوصل الدفع.

13- ما هو أكبر عدد لإنشاء مجموعة حجاج؟

الجواب: يمكن لمجموعة الحجاج أن تضم خمسة عشر (15) حاجا على الأكثر.

14- ما هو أقل عدد لإنشاء مجموعة حجاج؟

الجواب: يمكن للمجموعة أن تضم حاجين اثنين (02) على الأقل.

15- هل يمكن لحاج من ولاية تابعة لمطار إقلاع أن يسجل مع حاج أو مجموعة حجاج آخرين من ولاية أخرى ومطار إقلاع مختلف؟

الجواب: لا يمكن لحاج ولاية إقامته تابعة لمطار إقلاع معين أن يكون ضمن مجموعة حجاج ولاية إقامتهم تابعة لمطار إقلاع مختلف (أنظر الجواب رقم 07 و10).

16- هل يجب علي تصحيح المعلومات الخاصة بالحاج عند إضافته؟

الجواب: من الضروري تعديل بيانات الحاج عند إضافته من أجل إثراء المعلومات التي تخصه، والتي يتم الاستعانة بها وقت الحاجة.

17- النظام يرسل رسالة بأن رقم الجواز خاطئ؟

الجواب: إما لأن المستخدم قام بإدخال رقم خاطئ، أو بسبب أن الحاج قام بالتسجيل في قرعة الحج بجواز سفر قديم ثم قام باستصدار جواز سفر جديد، أو بسبب وجود خطئ في بيانات الحاج، في هذه الحالات وعند تكرار المحاولات لعدة مرات تظهر للمستخدم نافذة تطلب منه تحميل صورة لجواز السفر وصورة لوصل الدفع.

18- هل تسجيل مجموعة مع بعض يعني أنهم سيسافرون على متن نفس الرحلة وسيسكنون نفس الفندق والغرفة؟

الجواب: إنشاء مجموعة تضم عددا من الحجاج تعطيهم أفضلية السفر على متن نفس الرحلة، كما تعطيهم إمكانية السكن في نفس الفندق والغرفة بحسب الإمكانات المتاحة.

19- هل يمكن إضافة حجاج آخرين لمجموعة ما؟

الجواب: نعم في أي وقت يمكن للمستخدم إضافة حاج جديد لمجموعته.

20- ماهي شروط إنشاء مجموعة حجاج؟

الجواب: الشروط التي يجب مراعاتها من أجل إنشاء مجموعة حجاج على البوابة الجزائرية للحج هي:

– أن يكون مجموع الحجاج من ولايات مرتبطة بنفس مطار الإقلاع.

– في حالة تكوين مجموعة حجاج تضم رجالا ونساء، من الجيد تحديد علاقة المحرمية بين الرجال والنساء.

21- ماهي شروط العلاقة بين الحجاج لحجز غرفة مع بعض؟

الجواب: ليتمكن الحجاج من حجز غرفة مع بعضهم البعض يكفي أن يكونوا ضمن مجموعة واحدة وعدد الأسرة المتاحة في الغرفة بعدد حجاج المجموعة أو أكثر.

وفي حالة النساء والرجال، لابد من توفر علاقة المحرمية بينهم (أب، أم، أخ، زوج، ابن الأخ، ابن الأخت، جد، جدة، عم، عمة، خال، خالة).

حجز الرحلات:

22- متى يتم إعلامنا بفتح الرحلات؟

الجواب: الإعلان عن فتح رحلات الحج يكون من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية وعبر قنوات التواصل الرسمية سواء السمعية أو المرئية أو الإعلام الإلكتروني من خلال وسائط التواصل الاجتماعي التي منها الصفحات الرسمية للخطوط الجوية الجزائرية والديوان الوطني للحج والعمرة.

23- كيف تتم عملية فتح الرحلات؟

الجواب: تسيّر عملية فتح رحلات الحج من طرف المصالح المختصة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تعطي إمكانية الحجز عبر البوابة الجزائرية للحج.

24- من يشرف على عملية فتح الرحلات؟

الجواب: تشرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية على عملية إدارة وتسيير رحلات الحج.

25- هل يمكن تغيير الرحلة بعد الحجز؟

الجواب: لا يمكن تغيير رحلة الحجز.

26- كيف أقوم بحجز التذكرة بعد إضافة الحجاج؟

الجواب: عند إضافة الحاج وعند فتح رحلات الحج المتاحة للحجز، يظهر زر “حجز الرحلة” الذي عند الضغط عليه يعطي للمستخدم إمكانية حجز الرحلة للحاج.

27- هل يمكن حجز الغرفة قبل حجز الرحلة؟

الجواب: لا يمكن حجز الغرفة قبل حجز الرحلة.

28- هل يجب الحجز عبر نظام البوابة فقط أم يمكن الحجز عبر وكالات الخطوط الجوية؟

الجواب: حجز رحلة الحج يتم حصريا عبر نظام البوابة الجزائرية للحج التي تدير رحلاتها الخطوط الجوية الجزائرية.

29- هل بالإمكان اختيار رحلة معينة أم الحجز إجباري في الرحلة التي تظهر لي في البوابة؟

الجواب: يتم إظهار رحلات الحجز المتاحة بحسب القواعد التنظيمية الخاصة بكل ولاية ومطار إقلاعها.

30- هل يمكنني عدم الحجز في الرحلة المفتوحة وانتظار حتى يتم فتح رحلة أخرى تناسب رغبة المجموعة من الحجاج؟

الجواب: توزيع رحلات الحج قائم على توزيع الحجاج بحسب ولايات إقامتهم، وعلى المستخدم المسارعة إلى حجز الرحلة المتاحة.

حجز الغرفة والفندق:

31- كيف يمكن حجز غرف ثنائية؟

الجواب: خدمة الحجز في غرفة ثنائية تقدمها وكالات السياحة والأسفار المرخصة لتنظيم نشاط الحج.

32- كيف يمكن حجز غرف ثلاثية؟

الجواب: يتم عرض غرف الحجز بحسب الإمكانات المتاحة في الفندق.

أسئلة أخرى:

33- في حالة عجز الحاج عن السفر إلى الحج بسبب مرض وتم دفع تكاليف الحج ماذا يفعل؟

الجواب: يقوم بإيداع طلب تعويض على مستوى بنك الجزائر مشفوعا بالوثائق التي تثبت عدم سفره لأداء مناسك الحج.