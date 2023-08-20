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قائد الانقلاب في النيجر: الفترة الانتقالية في البلاد لن تتجاوز 3 سنوات

الشروق أونلاين
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قائد الانقلاب في النيجر: الفترة الانتقالية في البلاد لن تتجاوز 3 سنوات
أرشيف
الجنرال عبد الرحمان تياني

تعهّد رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن، بأن يجرى الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد في مدة أقصاها 3 سنوات.

وقال تياني في كلمة مصورة بثها التلفزيون الرسمي في النيجر مساء السبت، إن الحكومة الانتقالية التي تمّ تعيينها بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، ستقوم بمهامها لمدة 3 سنوات كحد أقصى.

وقال القائد السابق للحرس الرئاسي، إن هدف المجلس العسكري الحاكم في البلاد ليس السيطرة على السلطة. قبل أن يدعو الأحزاب السياسية إلى عقد حوار شامل.

بالمقابل، حذّر تياني من أن أي تدخل عسكري محتمل من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، سيسبّب الكثير من الفوضى في المنطقة. مؤكدا انفتاحه “على جميع أشكال الحوار”.

واستقبل تياني في وقت سابق من السبت، وفدا من مجموعة إيكواس، يقوده رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبو بكر.

ويتألف الوفد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في النيجر، من محمد سعدو أبو بكر، وهو أحد القادة الدينيين الرئيسيين في نيجيريا. إلى جانب عمر أليو توراي رئيس مفوضية مجموعة إيكواس.

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