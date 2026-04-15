قائد الجيش الباكستاني في طهران

قالت وكالة تسنيم الإيرانية يوم الأربعاء، إن قرار طهران بشأن جولة المفاوضات المقبلة مع الأمريكيين، سيُتخذ بعد تقييم نتائج لقاء قائد الجيش الباكستاني مع المسؤولين الإيرانيين اليوم.

وحلّ قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بطهران في وقت سابق من اليوم، وكان في استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.