قائد الجيش الباكستاني في طهران
قالت وكالة تسنيم الإيرانية يوم الأربعاء، إن قرار طهران بشأن جولة المفاوضات المقبلة مع الأمريكيين، سيُتخذ بعد تقييم نتائج لقاء قائد الجيش الباكستاني مع المسؤولين الإيرانيين اليوم.
وحلّ قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بطهران في وقت سابق من اليوم، وكان في استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وأفادت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع بأن “الفريق الإيراني سيقوم بالتقييمات اللازمة، عقب اللقاء الذي يعقده مع الوفد الباكستاني. وبناء عليها سيتم اتخاذ القرار بشأن الجولة القادمة من المفاوضات”.
وأضاف المصدر أن “وقف إطلاق النار في لبنان، يُعد إشارة إيجابية لقرار إيران بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات”. على أن تلتزم واشنطن بالمبادئ الأساسية للمحادثات”.
ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.
بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.