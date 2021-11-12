قائد منتخب بوركينافاسو: سنعمل على تحقيق نتيجة جيدة في الجزائر

قال قائد منتخب بوركينافاسو، إيسوفو دايو أن التشكيلة جاهزة لمباراة النيجر، وستعمل ما في وسعها لتحقيق نتيجة جيدة في الجزائر..

وأضاف قائد منتخب”الخيول”، في كلمة له، خلال مأدبة العشاء، سهرة الخميس، أن كل اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تشريف ألوان علم بوركينافاسو، وإدخال الفرحة إلى قلوب الجماهير.

كما حفز رئيس الإتحاد البوركينابي اللاعبين على تحقيق النتائج المرجوة أمام النيجر والجزائر، في مبارتي الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المونديال.

وجاءت كلمة رئيس اتحادية بوركينافاسو، وقائد المنتخب خلال مأدبة العشاء بمقر إقامة “الخيول، في مدينة مراكش، ليلة مباراة النيجر، التي ستلعب زوال الجمعة.