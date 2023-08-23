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قادة بريكس يتّفقون على المبادئ التوجيهية لقبول الأعضاء الجدد

الشروق أونلاين
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قادة بريكس يتّفقون على المبادئ التوجيهية لقبول الأعضاء الجدد
ح.م
قمة بريكس

كشفت وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا ناليدي باندور يوم الأربعاء، أن قادة دول بريكس، قد تبنوا وثيقة تحدد المبادئ التوجيهية الخاصة بتوسيع المجموعة.

وقالت باندور:”لقد اتفقنا على مسألة التوسيع”. قبل أن تضيف:”لدينا وثيقة تمّ اعتمادها، وهي تحدد المبادئ التوجيهية لتقييم طلبات الانضمام إلى المجموعة”.

وتحتضن مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، القمة الـ15 لقادة مجموعة بريكس، في الفترة ما بين 22 و24 أوت الجاري.

وكانت باندور قد تحدثت في وقت سابق، عن اهتمام 22 دولة بشكل رسمي بالانضمام إلى بريكس. التي تضمّ في الوقت الحالي كلّ من جنوب إفريقيا، روسيا، الصين، الهند والبرازيل.

وتقدّمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى “بريكس”، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022.

وقد شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صيف العام الماضي، عن بعد، في القمة السابقة للمجموعة بالعاصمة الصينية بكين. إلى جانب قادة عدّة دول مرشّحة للالتحاق بالمجموعة.

كما تشارك الجزائر ممثلة بوزير المالية، في القمة الجارية. على غرار عدّة دول من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بدعوة من الجنوب إفريقيا.

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