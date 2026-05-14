قادمة من رومانيا.. ميناء جن جن يستقبل شحنة جديدة محمّلة بـ 11.500 رأسًا من الأغنام

مؤسسة ميناء جن جن
جانب من عملية تفريغ الشحنة

رست مساء أمس الأربعاء، على الساعة الثامنة ليلاً، السفينة “JERSEY” بالرصيف رقم 3 بميناء جن جن بجيجل، قادمة من رومانيا، محمّلة بـ 11.500 رأس من الأغنام، وذلك في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى استيراد مليون رأس من الأغنام تحسباً لعيد الأضحى المبارك 2026.

وحسب بيان لذات المؤسسة المينائية، فقد باشرت مؤسسة ميناء جن جن، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، عمليات استقبال الشحنة في ظروف تنظيمية محكمة، حيث تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية لضمان تفريغ سريع وسلس للأغنام.

وتم، وفق الإجراءات المعتمدة، توجيه الشحنة مباشرة إلى مراكز الحجر الصحي المحددة من طرف الجهات المختصة، لضمان الالتزام بالبروتوكولات الصحية والتنظيمية المعمول بها في مثل هذه العمليات.

