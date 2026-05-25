قادمة من رومانيا.. ميناء عنابة يستقبل شحنة جديدة من الأغنام المستوردة

استقبل ميناء عنابة شحنة جديدة من الأغنام المستوردة على متن السفينة “OMEGA STAR” القادمة من رومانيا، في إطار برنامج استيراد مليون رأس غنم لتوفير أضاحي عيد الأضحى المبارك لسنة 2026 وتموين السوق الوطنية.

وجرت عملية رسو السفينة، ليلة أمس الأحد، على مستوى المركز الرصيفي رقم 22، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وفرة الأضاحي وضمان توزيعها عبر مختلف نقاط البيع المعتمدة.

وتندرج هذه العملية ضمن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق باستيراد مليون رأس من الأغنام، وتطبيقًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى ضمان أفضل الظروف التنظيمية واللوجستية على مستوى الموانئ الوطنية وتسريع عمليات الاستقبال والتفريغ.

كما جاءت العملية أيضًا في إطار التوجيهات الميدانية لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”، حيث سخّرت مؤسسة ميناء عنابة كامل إمكانياتها المادية والبشرية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في النشاط المينائي لضمان سير العملية في أفضل الظروف.

واتُّخذت جملة من التدابير التنظيمية والعملياتية لتسريع وتيرة التفريغ وتحويل الشحنة نحو نقاط التوزيع المعتمدة، مع الالتزام الصارم بالإجراءات الصحية والبيطرية المعمول بها في هذا المجال.

وأكدت مؤسسة ميناء عنابة في بيان لها جاهزيتها التامة وقدراتها اللوجستية والتنظيمية لاستقبال ومعالجة هذا النوع من النشاط، بما يعكس كفاءة منشآتها ومهنية مواردها البشرية، ومساهمتها في ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بالمواد الأساسية.

وتواصل المؤسسة، وفق البيان، تجنيد كل طاقاتها لأداء مهامها الاستراتيجية والمساهمة في إنجاح البرامج الوطنية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز دور الميناء كمنصة لوجستية داعمة للتنمية الوطنية.

