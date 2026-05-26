قادمة من رومانيا.. وصول طائرة محملة بـ 840 رأس غنم إلى تمنراست

استقبل مطار “أقنار حاج باي أخموك” يوم أمس الإثنين طائرة شحن محملة بـ 840 رأساً من الأغنام المستوردة قادمة من رومانيا، في إطار برنامج تزويد السوق الوطنية بالمواشي تحسباً لعيد الأضحى، وفق ما أفادت به مديرية المصالح الفلاحية.

وتندرج هذه الشحنة ضمن برنامج أوسع يشمل استقبال 2.800 رأس من الأغنام المستوردة على مراحل، بهدف تعزيز وفرة الأضاحي وتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى.

وأكد المصدر ذاته أن عملية بيع الأغنام تتم على مستوى نقطة البيع التابعة لمزارع الجنوب بعاصمة الولاية، حيث جرى اتخاذ ترتيبات تنظيمية ميدانية لضمان تسويق الأضاحي وتوفيرها للمواطنين في ظروف ملائمة.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الرامية إلى دعم تموين السوق الوطنية بالمواشي وضمان توفر الأضاحي عبر مختلف الولايات خلال موسم عيد الأضحى.