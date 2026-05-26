-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

قادمة من رومانيا.. وصول طائرة محملة بـ 840 رأس غنم إلى تمنراست

الشروق أونلاين
  • 63
  • 0
قادمة من رومانيا.. وصول طائرة محملة بـ 840 رأس غنم إلى تمنراست
ح.م
جانب من عملية تفريغ الشحنة

استقبل مطار “أقنار حاج باي أخموك” يوم أمس الإثنين طائرة شحن محملة بـ 840 رأساً من الأغنام المستوردة قادمة من رومانيا، في إطار برنامج تزويد السوق الوطنية بالمواشي تحسباً لعيد الأضحى، وفق ما أفادت به مديرية المصالح الفلاحية.

وتندرج هذه الشحنة ضمن برنامج أوسع يشمل استقبال 2.800 رأس من الأغنام المستوردة على مراحل، بهدف تعزيز وفرة الأضاحي وتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى.

وأكد المصدر ذاته أن عملية بيع الأغنام تتم على مستوى نقطة البيع التابعة لمزارع الجنوب بعاصمة الولاية، حيث جرى اتخاذ ترتيبات تنظيمية ميدانية لضمان تسويق الأضاحي وتوفيرها للمواطنين في ظروف ملائمة.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الرامية إلى دعم تموين السوق الوطنية بالمواشي وضمان توفر الأضاحي عبر مختلف الولايات خلال موسم عيد الأضحى.

مقالات ذات صلة
سونلغاز و”الستاغ” تبحثان تعزيز التكامل الطاقوي وتأمين احتياجات صيف 2026

سونلغاز و”الستاغ” تبحثان تعزيز التكامل الطاقوي وتأمين احتياجات صيف 2026

“الجزائر الناشئة”.. أو حين تصنع ورشات صغيرة حُلما اقتصاديا بـ400 مليار دولار

“الجزائر الناشئة”.. أو حين تصنع ورشات صغيرة حُلما اقتصاديا بـ400 مليار دولار

بنك التنمية المحلية يقترح توزيع أرباح بـ107 دينار لمساهميه

بنك التنمية المحلية يقترح توزيع أرباح بـ107 دينار لمساهميه

توفر الوقود وغاز البوتان خلال عيد الأضحى.. نفطال تطمئن

توفر الوقود وغاز البوتان خلال عيد الأضحى.. نفطال تطمئن

مخزون يقارب 8 ملايين م³ لضمان التموين بالمياه خلال عيد الأضحى

مخزون يقارب 8 ملايين م³ لضمان التموين بالمياه خلال عيد الأضحى

نفطال تحذر من منصات احتيالية لبيع العجلات

نفطال تحذر من منصات احتيالية لبيع العجلات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد