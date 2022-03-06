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الجزائر

قريبا.. أول قانون في الجزائر لتنظيم نشاط المرشد السياحي

محمد عبد المؤمن
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قريبا.. أول قانون في الجزائر لتنظيم نشاط المرشد السياحي

تعكف وزارة السياحة والصناعة التقليدية على إعداد مشروع قانون لضبط نشاط المرشد السياحي في الجزائر. حسب ما كشف عنه يوم السبت، وزير القطاع ياسين حمادي.

 جاء ذلك في لقاء مشترك أشرف عليه الوزير حمادي مع وزير النقل عيسى بكاي، خصّص للاستماع إلى انشغالات ممثلي وكالات السياحة والأسفار.

وأوضح الوزير حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ مشروع القانون “الذي يعدّ الأول من نوعه في الجزائر، يندرج ضمن القانون التوجيهي للسياحة الذي يضمّ مجمل الترسانة القانونية المنظّمة للقطاع”.

ويهدف مشروع القانون إلى “تنظيم وضبط نشاط المرشدين السياحيين. وتسهيل مهمّة دخولهم إلى الموانئ والمطارات. لاستقبال السيّاح ومرافقتهم في تنقلاتهم بمختلف المناطق”، يضيف الوزير.

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