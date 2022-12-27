قرار روسي بحظر تصدير النفط إلى الدول التي تفرض سقفا على الأسعار

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بحظر تصدير النفط إلى الدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام.

وسيدخل المرسوم الروسي حيّز التنفيذ بداية من شهر فيفري 2023 المقبل، وسيستمرّ العمل به لمدة 5 أشهر.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، ضمن العقوبات المفروضة على موسكو.

ولا يشمل القرار الروسي الجديد، مشتقات النفط التي تكرّر في المصافي الروسية، وتصدر للأسواق العالمية.