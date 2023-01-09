قرار صيني يرفع أسعار النفط.. ماذا عن خام الجزائر؟

ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية يوم الإثنين، متأثرة إيجابيا بإعلان الصين عن فتح حدودها ورفع معظم القيود المفروضة للحدّ من تفشي جائحة كورونا.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام متخصّصة، فقد صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، بنسبة 3.3 بالمئة إلى 81.10 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 3.5 بالمئة إلى 76.4 دولارا للبرميل. أمّا خام صحاري الجزائري فقد ارتفع إلى سعر 79.35 دولارا للبرميل.

ويؤثر تطوّر الوضع الاقتصادي في الصين على أسعار النفط، باعتبارها أكبر مستورد للنفط الخام، وثاني أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة.

وسمحت السلطات الصينية، بفتح الحدود أمام المسافرين الأجانب بعد عدّة أشهر من القيود على حركة الدخول والخروج من البلاد.