قرض سندي بـ 15 مليار دج لتمويل توسعة “توسيالي الجزائر”

أعلن بنك الجزائر الخارجي (BEA)، اليوم الأربعاء، عن نجاح عملية إصدار قرض سندي بقيمة 15 مليار دينار جزائري لفائدة شركة “توسيالي الجزائر”، في خطوة اعتبرها “استراتيجية” لدعم مشاريع إنتاج الفولاذ المسطح داخل المجمع الصناعي للشركة.

وأوضح البنك، في بيان له أن العملية أُنجزت بالتعاون مع كافة البنوك الأعضاء في “اتحاد التوظيف”، وتهدف إلى تمويل استثمارات توسعية كبرى تنفذها “توسيالي الجزائر”، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرات الصناعة الوطنية وفي كفاءة النظام البنكي المحلي في توفير حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة.

وأكد البنك أن هذا النجاح يعزز التزامه كمؤسسة مالية عمومية بدعم التنمية الصناعية، تنويع الاقتصاد الوطني، والمساهمة في بناء سوق مالية ديناميكية وفعالة.

ومن جانبه، أعرب المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، الهواري رحالي، عن اعتزازه بالعملية، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع شركة “توسيالي الجزائر” وبجهود كافة الشركاء الماليين، واصفًا هذا الإنجاز بأنه “نموذج فعّال للتعاون البنكي والاستثماري في خدمة الاقتصاد المنتج”.

ويُعد مجمع “توسيالي الجزائر”، الذي تأسس سنة 2007 ويقع مقره ببطيوة في ولاية وهران، من بين أكبر منتجي الحديد والصلب في إفريقيا، ويتميز بنظام إنتاج متكامل واستثمارات ضخمة تهدف إلى تعزيز مكانته الصناعية في القارة.