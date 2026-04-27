قروض مدعومة للمتقاعدين وتقديم موعد صرف معاشَي ماي وجوان إلى هذا التاريخ

يستعد الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) لتوقيع اتفاقية مع بنك عمومي لمنح قروض لفائدة جميع المتقاعدين بأسعار مدعومة، مع إتاحة صيغ تمويل إسلامي بشروط مواتية، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة هذه الفئة، وفق ما كشف عنه المدير العام للصندوق حفيظ أدرار.

وأوضح أدرار، خلال استضافته أمس في برنامج “ضيف اليوم” على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن هذه المبادرة تندرج ضمن نهج جديد يتبناه الصندوق يقوم على التحول نحو مقاربة أكثر استباقية وعدم الاكتفاء بالزيادات الدورية، من خلال توفير مزايا إضافية لفائدة المتقاعدين. كما أشار إلى أن فرق الصندوق تعمل حالياً على إعداد اتفاقيات أخرى تهدف إلى تعزيز خدمات ومنافع مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأكد المسؤول ذاته أن الاتفاقية المرتقبة، التي سيتم توقيعها الأحد المقبل مع بنك لم يُكشف عن اسمه بعد، ستسمح للمتقاعدين بالحصول على قروض بشروط تفضيلية، مضيفاً أن خيار التمويل الإسلامي سيكون متاحاً أيضاً للراغبين وفق صيغ مناسبة.

وفي سياق متصل، أعلن أدرار عن تقديم موعد صرف معاشات ومنح شهر ماي إلى الأسبوع الأول من الشهر، بدل الفترة المعتادة الممتدة من 15 إلى 26، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي لاعتبارات اجتماعية مرتبطة بتزامن الفترة مع عيد الأضحى، مع طمأنة نحو 3.5 مليون متقاعد بعدم تسجيل أي اضطراب في مواعيد الأشهر الأخرى.

وأوضح أنه سيتم كذلك تقديم موعد صرف معاش شهر جوان ليكون في حدود 8 جوان، قبل العودة إلى الجدول الزمني المعتاد ابتداءً من شهر جويلية 2026.

كما ذكّر بأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور الوطنية المضمونة، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 جانفي، أفرزت مراجعة تلقائية لمنح الضمان الاجتماعي بميزانية سنوية تقدر بـ 88 مليار دينار، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار، ومنحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.

وفي ختام تصريحاته، طمأن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد بأن صرف المعاشات سيتم في آجاله دون تأخير، مؤكداً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل الولوج إلى خدمات الصندوق، من خلال توفير خدمات إلكترونية متعددة، إلى جانب إمكانية التواصل عبر الرقم الأخضر 3011 أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع ضمان استقبال ملائم للراغبين في التوجه إلى مقرات الصندوق.