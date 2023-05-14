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الجزائر

قريبا.. 6 مستشفيات جديدة وعيادة للأمومة بالعاصمة

الشروق أونلاين
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قريبا.. 6 مستشفيات جديدة وعيادة للأمومة بالعاصمة

كشف والي العاصمة محمد عبد النور رابحي أن قطاع الصحة بالولاية سيتعزز بـ 6 مستشفيات جديدة وعيادة خاصة بالأمومة.

وقال رابحين الأحد، في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد قادته الى بعض المشاريع الجاري إنجازها بمختلف بلديات الولاية، أن مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة “سيدخل قريبا حيز الخدمة”، مشيرا الى أن المستشفيات الأخرى التي توجد حاليا في طور الانجاز بكل من الرغاية، براقي، عين البنيان وسيدي عبد الله “ستسلم خلال السنة المقبلة.”

وبخصوص مشروع مستشفى ببلدية بابا احسن الذي توقفت الاشغال به، أكد الوالي أنه سيعرف “انطلاقة جديدة” من خلال  “الإعلان قريبا عن صفقة جديدة مع شركة أخرى تتكفل بإتمام أشغال الإنجاز”.

كما أكد رابحي على أهمية إنجاز هذه المشاريع التي ستساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، مشيرا الى أن “الولاية ستعزز بـ 6 مستشفيات جديدة وعيادة خاصة بالأمومة.”

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