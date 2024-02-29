قسيمة السيارات.. بلاغ هام من مديرية الضرائب

كشفت المديرية العامة للضرائب عن موعد دفع قسيمة السيارات 2024، والتسعيرة المحددة لها.

وفي بيان لها، أعلنت مديرية الضرائب أن المدة القانونية لدفع قسيمة السيارات 2024، حددت من 1 إلى 31 مارس 2024، وهذا طبقا للمادة 303 من قانون الطابع.

وبالنسبة لسنة 2024، يتوافق أول مارس مع يوم عطلة قانونية، وعليه فإن تحصيل قسيمات السيارات يبدأ من 02 مارس 2024، على مستوى مكاتب بريد الجزائر، ويوم 03 مارس 2024، على مستوى قباضات الضرائب.

وأشارت المديرية إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على تسعيرة القسيمة لسنة 2024، داعية مالكي السيارات إلى ضرورة التأكد من التسعيرة القانونية للقسيمة قبل اقتنائها، حسب ما هو موضح في الجدول.