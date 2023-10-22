قطاع غزة : وصول أولى طائرات المساعدات الجزائرية إلى مصر (صور)

وصلت إلى مصر أولى طائرات المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزّة والتي أمر بإرسالها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ظهيرة اليوم الأحد.

وصلت إلى مصر أولى طائرات المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزّة والتي أمر بإرسالها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ظهيرة اليوم الأحد، 21 أكتوبر.

وحسب الهلال الأحمر الجزائري فوصلت طائرات الجيش الوطني الشعبي إلى مطار العريش بمصر محملة بالمساعدات الإنسانية التي سيتم توجيهها إلى قطاع غزة .

الطائرات تحمل 60 طنا من المساعدات منها 6 أطنان من الأدوية والباقي موزعة بين أغذية وأفرشة وأدوية. العملية تمت بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري، يقول ذات المصدر.