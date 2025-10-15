قناة “الشروق نيوز” توقّع مذكرة تفاهم للتعاون الإعلامي مع “RT Arabic”

وقّعت قناة “الشروق نيوز” يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون الإعلامي مع قناة “روسيا اليوم” الناطقة بالعربية (RT Arabic).

وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل المحتوى الإعلامي بين القناتين، بما في ذلك القصص الإخبارية والأفلام الوثائقية والبرامج الحوارية والفيديو، إلى جانب التعاون في تغطية الأحداث.

وقالت مديرة البرمجة لمجمّع الشروق بثينة فضيل في تصريحها بالمناسبة:”هذه الاتفاقية ستسمح بتبادل الخبرات والبرامج بين القناتين”.

وتابعت فضيل:”نحن كمجمّع الشروق نؤكد التزامنا الكامل ببذل كل الجهود لتكليلها بالنجاح، وإطلاق مشاريع مميّزة تخدم العلاقات الجزائرية الروسية”.

من جهتها، أكدت مديرة “RT Arabic” مايا مناع أن “الاتفاقية تعدّ خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات القوية مع الجزائر والصحفيين الجزائريين”. مشيرة إلى “التحضير لافتتاح أستوديو تدريبي لطلبة الإعلام في إحدى الجامعات الجزائرية”.