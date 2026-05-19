قنصلية الجزائر في تونس تحتفي بذكرى 19 ماي 1956 مع أفراد الجالية

تحت شعار “ذاكرة نضال ومسيرة بناء”، نظّمت القنصلية العامة للجزائر بتونس، يوم 19 ماي 2026، دورة كرويةً على شرف الطلبة الجزائريين الذين يزاولون دراساتهم العليا هناك، إحياء للذكرى السبعين (70) لليوم الوطني للطالب المصادف لـ 19 ماي 1956.
وشهدت هذه التظاهرة حضور القنصل العام للجزائر بتونس، وكافة إطارات ومستخدمي السفارة والقنصلية العامة، وأفراد عائلاتهم، فضلا عن عدد من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالشقيقة تونس، مما أضفى على الفعالية جوا عائليا مميزا.
وفي ختام هذا النشاط، الذي جرى في أجواء احتفالية، تم تسليم الكأس لفريق الطلبة الذي فاز عن جدارة واستحقاق بهذه الدورة، كما جرى تقليد كل اللاعبين بميدالياتٍ تذكارية، تشجيعا للروح الرياضية والمشاركة في إحياء هذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي تبقى رمزًا لتضحيات الطلبة الجزائريين وإسهاماتهم في مسيرة التحرير الوطني.

