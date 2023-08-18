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الجزائر

قوجيل: الرئيس تبون يولي رعاية كبيرة لملف الذاكرة

الشروق أونلاين
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قوجيل: الرئيس تبون يولي رعاية كبيرة لملف الذاكرة
أرشيف

أشاد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، لملف الذاكرة الجماعية للأمة وحرصه على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.

وتطرق قوجيل، في لقاء خص به التلفزيون الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لـ20 أوت (هجومات الشمال القسنطيني 1955 ومؤتمر الصومام 1956)، إلى رمزية وأهمية هذين الحدثين المفصليين في مسار ثورة نوفمبر المظفرة والمكاسب المحققة خلالها، منوها بـالرعاية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الذاكرة الوطنية.

وبخصوص تسيير الشأن العام، أشاد رئيس مجلس الأمة بسياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى تكريس الطابع الاجتماعي للدولة وحرصه على التكفل بالملفات ذات الصلة.

كما أثنى رئيس المجلس على النجاح الذي صاحب الخرجات التي قادت رئيس الجمهورية إلى كل من روسيا، قطر، الصين وتركيا، وقبلها إيطاليا والبرتغال، معتبرا أن هذه الزيارات عكست الصورة الحقيقة التي تحظى بها الدبلوماسية الجزائرية بين الأمم.

من جانب آخر، استعرض قوجيل حصيلة المجلس والزخم الذي عرفه من خلال نشاطاته التشريعية والرقابية وما تعلق بالدبلوماسية البرلمانية، مجددا التذكير بمرتكزات السياسة الخارجية للجزائر، القائمة على تبني الحلول السلمية والتفاوضية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلا عن دعم ونصرة القضيتين الفلسطينية والصحراوية العادلتين ومساندة حق الشعوب المضطهدة في تقرير المصير.

للإشارة، فإن هذه اللقاء سيبث يوم السبت المقبل على الساعة 20:50 مساء على القناة الأولى الأرضية والقناة الثالثة الإخبارية.

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