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قيس سعيد: مستقبل الجزائر وتونس لا يمكن إلاَ أن يكون واحدا

الشروق أونلاين
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قيس سعيد: مستقبل الجزائر وتونس لا يمكن إلاَ أن يكون واحدا
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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الخميس، أن زيارة الوفد الوزاري التونسي إلى الجزائر كانت “ناجحة بكل المقاييس”، معتبرا أن مستقبل البلدين لا يمكن إلا أن يكون واحدا.

وحسب بيان لوكالة الأنباء التونسية، فقد أطلع رئيس الحكومة أحمد حشاني رئيس الجمهورية قيد سعيد، على نتائج زيارته إلى الجزائر والتي كانت على رأس وفد وزاري هام،

وفي هذا الصدد، أثنى سعيد، على هذه الزيارة التي وصفها بـ “الناجحة بكل المقاييس”، والتي تعكس عمق العلاقات بين أبناء الشعب الواحد في تونس والجزائر.

كما اعتبر الرئيس التونسي أن الزيارة أبرزت عمق العلاقات بين الشعبين والإرادة الثابتة والمشتركة لمزيد من تطويرها والارتقاء بها.

وأكد قيس سعيد أن أن مستقبل الجزائر وتونس لا يمكن إلا أن يكون واحدا كما كان تاريخهما وكما هي آمالهما.

للإشارة، شارك أحمد حشاني، على رأس وفد حكومي هام، في أشغال الدورة الثانية والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية، المنعقدة يومي 3 و4 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجزائرية.

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