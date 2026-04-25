قيطون يصنع فوز شارلوروا

تألّق اللاعب الدولي الجزائري كيفين قيطون مساء السبت، وصنع فوز فريقه شارلوروا البلجيكي.

وفاز فريق شارلوروا بِثنائية نظيفة على المضيّف نادي لوفن، في مباراة بِرسم الجولة الخامسة لِبطولة مصغّرة من أجل نيل تأشيرة خوض مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

ووزّع المدافع قيطون تمريرتَين حاسمتَين، أثمرتا بِهدفَين في الدقيقتَين الـ 53 والـ 69. رافعا رصيده إلى 3 تمريرات حاسمة، فضلا عن هدفَين سجّلهما في تاريخ سابق لِبطولة بلجيكا نسخة 2025-2026.

ولم يلعب قيطون أي لقاء دولي مع المنتخب الوطني الجزائري منذ مشاركته ضد غينيا كوناكري في جوان 2024، بِرسم تصفيات كأس العالم 2026. المنافسة التي يحلم بِخوض نهائياتها.

وبِالمقابل، غاب متوسط الميدان ياسين تيتراوي عن فريقه شارلوروا، بِسبب عدم جاهزيته بعد إصابة طفيفة تعرّض لها مؤخّرا.

وأمسى فريق شارلوروا يملك 24 نقطة في المركز الخامس وقبل الأخير، نظير 18 نقطة لِنادي لوفن في الرتبة السادسة والأخيرة.

وتُجرى هذه البطولة المصغّرة بمشاركة فرق المراتب ما بين الـ 7 والـ 12 في الترتيب العام. وبعد 10 جولات، يفتكّ رائد الترتيب بطاقة خوض دوري المؤتمر الأوروبي للموسم المقبل.