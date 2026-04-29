كأس أمم إفريقيا القادمة ستجرى من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد:

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إقامة كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال الفترة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027.

وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت عن احتمالية قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، من أوغندا، وكينيا، وتنزانيا. ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 7 أفريل 2023، حق تنظيم بطولة أمم أفريقيا، لأول مرة، لثلاث دول، هي أوغندا وكينيا وتنزانيا.

ووفقا لصحيفة “لوموند” الفرنسية، فإنه قد يتم نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، التي كان من المقرر إقامتها في أوغندا وكينيا وتنزانيا، إلى دولة أخرى، وذلك، نظرًا لتأخر أعمال البناء في الدول المضيفة. وأشارت التقارير إلى أن كينيا تعهدت بتوفير خمسة ملاعب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، ثلاثة في نيروبي، من بينها ملعب جديد، واثنان في كاكاميجا وإلدوريت، بجانب أربع مدن في تنزانيا، اثنتان منها ستضمان ملاعب جديدة، أما أوغندا، فقد اختارت ثلاث مدن هي كمبالا، وهويما، وليرا.

وأوضح التقرير: “تسير الأمور في تنزانيا وفق الجدول الزمني المحدد، بينما تشهد أوغندا وكينيا تأخيرات كبيرة، وهناك ما يدعو للقلق في أعقاب تقرير كتب بعد زيارة تفتيشية قام بها كاف، لا سيما في ما يتعلق ببطء وتيرة أعمال البناء والتجديد في الملاعب والبنية التحتية”.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن تقرير الكاف يستهدف أوغندا تحديدًا، إذ لا يوجد في البلاد حاليًا أي ملاعب تستوفي متطلبات الفئة الرابعة، وهي مستوى الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وواصلت: “تلقت كينيا، التي سبق أن تنازلت عن حق استضافة كأس أفريقيا 1996 وبطولة أمم أفريقيا للمحليين 2018، توبيخًا، بشأن مركز موي الرياضي واستاد تالانتا في نيروبي، إذ كان من المفترض أن يكتمل بناء هذا الاستاد بحلول نهاية عام 2025”.

وأضافت: “على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد لاحظ أيضًا أوجه قصور في “تنسيق البنية التحتية للاستقبال والنقل” بين الدول الثلاث، إلا أن تنزانيا يبدو أنها تفي بتوقعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتسير وفق الجدول الزمني المحدد”.

واختتمت الصحيفة: “هذا الوضع يجبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على النظر في خطة بديلة، حيث تعد جنوب أفريقيا كخطة بديلة، كما أن رواندا على أهبة الاستعداد.

علما أن الدور التمهيدي انتهى بتأهل ستة منتخبات للانضمام إلى مرحلة المجموعات، وهي بوروندي، إثيوبيا، ليزوتو، جنوب السودان والصومال، وستقام مرحلة المجموعات بنظام مضغوط خلال ثلاث فترات دولية في أواخر عام 2026 لتحديد المتأهلين للنهائيات.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 13 مجموعة،حيث يتأهل إلى النهائيات متصدرو المجموعات الـ13 بالإضافة إلى أفضل ثلاثة منتخبات تحتل المركز الثاني مباشرة، بينما تخوض بقية الوصاف ملحقاً لتحديد المقاعد المتبقية.

وتجرى الجولتان الأولى والثانية، من 21 إلى 30 سبتمبر 2026، والجولتان الثالثة والرابعة من 1 إلى 6 أكتوبر 2026 فيما ستجرى الجولتان الخامسة والسادسة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.