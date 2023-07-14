كابا دياورا: يجب أن لا نلعب في المغرب فنحن غينيا كوناكري

علّق الناخب الوطني الغيني كابا دياوارا على تصفيات كأس العالم 2026، وفرص لاعبيه في التأهّل لِهذه البطولة.

وتلعب غينيا كوناكري في فوج سابع، يضمّ منتخبات الجزائر وأوغندا والموزمبيق وبوتسوانا والصومال.

وقال التقني كابا دياوارا: “اصطدمنا بِالجزائر، التي تُعتبر الأوفر حظّا لِبلوغ نهائيات كأس العالم مُقارنة بِبقية منتخبات الفوج. علينا أن نُحْسِنَ إدارة المقابلات خاصة التي تُجرى خارج القواعد”.

وعن عدم امتلاك بلده ملعبا مُؤهّلا، ردّ الناخب الوطني الغيني في تصريحات نشرتها الصّحافة المحلّية، الجمعة: “أتمنّى أن نخوض مقابلات تصفيات المونديال داخل القواعد، لِأن تنظيمها بعيدا عن بلدنا وجمهورنا سيُعقّد مأموريتنا. نحن غينيا كوناكري وليس المغرب”، في إشارة إلى خوض منتخب بلاده مُقابلتَين من أصل ثلاث مواجهات في تصفيات “كان” 2024 بِمدينتَي الدار البيضاء ومراكش المغربيتَين، لِعدم تأهيل “الكاف” لِميادين هذا البلد الذي يقع غي غرب القارّة السّمراء.

واختتم مدرب “الأفيال الوطنية” تصريحاته يقول: “طموح التأهّل للمونديال أمر مشروع، لكن يجب تفادي الضّغط على لاعبينا”. عِلما أن هذا المنتخب لم يسبق له المُشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويُدرّب التقني كابا دياورا (47 سنة) منتخب بلاده غينيا كوناكري، منذ خريف 2021.

وقاد التقني كابا دياورا منتخب غينيا كوناكري أمام الجزائر، في مواجهة ودّية احتضنها ملعب “ميلود هدفي” بِوهران شهر سبتمبر من العام الماضي، وانهزم رجاله بِهدف وقّعه القنّاص إسلام سليماني.

وقبل ذلك لمّا كان لاعبا في مركز مهاجم ضمن صفوف منتخب غينيا كوناكري، واجه كابا دياوارا “الخضر” مرّتَين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2008: التعادل السلبي داخل القواعد، والفوز إيابا في الجزائر (0-2)، مع دخوله إلى أرضية الميدان بديلا في الشوط الثاني لِكلتا المقابلتَين.