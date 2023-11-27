“كافو” للبرازيليين: إذا أردتم التتويج بِكأس العالم تجنّبوا إنجلترا

دعا اللاعب البرازيلي المُعتزل كافو مواطنيه، إلى عدم الاحتراف في البطولة الإنجليزية إن أرادوا التتويج بِكأس العالم.

وكان كافو ضمن صفوف آخر منتخب برازيلي أحرز كأس العالم، وذلك في نسخة اليابان وكوريا الجنوبية 2002. وهو ثاني تتويج له بعد طبعة أمريكا 1994.

وفسّر كافو ما ذهب إليه بِالقول: “أخشى أنّه كلّما زاد عدد البرازيليين الذين ينتقلون إلى البطولة الإنجليزية، قلّت فرصة منتخبنا الوطني في الفوز بِكأس العالم. تخيّل أنّك تتعرّض لِغسيل دماغ من قبل وسائل الإعلام الإنجليزي كل أسبوع، وتُخبرك أنك الأفضل في العالم، ولكن في الوقت نفسه أنت بعيد عن هذا الوصف”.

وكان كافو (53 سنة) في آخر مشواره الرياضي شهر ديسمبر من عام 2008، قد انتقل إلى نادي غارفورت تاون المُنتمي إلى الدرجة الإنجليزية السابعة، ومكث هناك لِمدّة أربعة أشهر، لكنّه لم يلعب أيّ لقاء. قبل أن يُقرّر اعتزال كرة القدم.

وأضاف اللاعب السّابق الذي اقتصر احترافه في أوروبا على بطولتَي إسبانيا وإيطاليا، في أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “الصن” البريطانية: “أُفضّل البطولة الإسبانية، لأن أهلها يمتلكون العقلية الصحيحة للوصول إلى النهائيات والفوز بها. في اللّيغا، لا يوجد فمٌ أمام كاميرات التلفزيون للكذب بِشأن اللاعبين الإسبان، أو الترويج لهم عالميا. هناك يتحدّثون عن كرة القدم وليس الخرافات”.

وتشكّلت قائمة منتخب البرازيل في محطّة “الفيفا” للمقابلات الدولية لِشهر نوفمبر الحالي (مُواجهتَي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات المونديال)، من 9 لاعبين ينشطون في “البريمرليغ”.