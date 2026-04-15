كتاب جديد لفائدة تلاميذ الطور الابتدائي

أعلن البنك الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، عن إصدار كتاب جديد بعنوان “كتاب الثقافة المالية”، موجه خصيصا لتلاميذ الطور الابتدائي، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التربية المالية لدى الناشئة.

وأوضح بيان صادر عن البنك، أن هذا الإصدار، المطلق بمناسبة يوم العلم المصادف لـ 16 أبريل من كل سنة، يهدف إلى تعريف الأطفال بجملة من المفاهيم الأساسية، من بينها معنى النقود، طرق اكتسابها، كيفية التصرف فيها بشكل رشيد، إضافة إلى أهمية الادخار، ترشيد النفقات واتخاذ قرارات مالية عقلانية.

ويتضمن الكتاب، مجموعة من الأنشطة والتحديات التعليمية، معتمدا على أساليب تربوية حديثة، تشمل الأمثلة التوضيحية، الرسوم والأنشطة التفاعلية، بما يسهم في تبسيط المفاهيم المالية وجعلها أكثر قربا من فهم هذه الفئة العمرية.

وأشار البيان إلى أن الكتاب سيتوفر في نسختين، ورقية سيتم توزيعها على تلاميذ الطور الابتدائي خلال مختلف التظاهرات الاقتصادية والأيام المفتوحة التي يشارك فيها البنك، وكذا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، وأخرى رقمية ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

وأضاف أن هذا الإصدار يندرج ضمن سلسلة سيتم استكمالها بكتابين موجهين لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، في مبادرة تعكس حرص البنك الوطني الجزائري على ترسيخ السلوكيات المالية السليمة لدى الأجيال الصاعدة.

وختم البيان أن هذه الخطوة، تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك، الرامية إلى نشر الثقافة المالية، تعزيز الشمول المالي، والمساهمة في تكوين جيل واعٍ ماليا وقادر على اتخاذ قرارات مدروسة.