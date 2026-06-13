كرسي الأمير عبد القادر في أوكسفورد جسر آخر لحوار الحضارات

تمّ تدشينه بمركز الدراسات الإسلامية تكريسا لحضور الجزائر بهذه المؤسسة العريقة:

القاسمي: منبر دائم للتراث الجزائري في قلب أحد أهم الأقطاب العلمية في العالم

بداري: المبادرة في مستوى شراكة أكاديمية وثقافية وعلمية مع المملكة المتحدة

فرحان: تحليل ميراث الأمير سيسهم في ترقية القيم الإنسانية والتعاون الدولي

جرى، الجمعة، التدشين الرسمي لـ”كرسي الأمير عبد القادر” المخصص للبحث متعدد التخصصات بمركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية التابع لجامعة “أوكسفورد” البريطانية، كما أُطلقت بهذه المناسبة تسمية “قاعة الجزائر العاصمة” على إحدى القاعات العمومية بمقر المركز، تكريسا لحضور الجزائر داخل هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة.

وجرى التوقيع على اتفاقية إنشاء هذا الكرسي من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ومدير المركز، الدكتور فرحان نظامي، خلال مراسم حضرها عميد “جامع الجزائر”، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، إلى جانب سفيري الجزائر بلندن والمملكة المتحدة بالجزائر، وعدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية، من بينهم الدكتور مصطفى شريف، الوزير السابق، المتخصص في العلوم الإسلامية وصاحب الكتاب المتميز “الأمير عبد القادر: رائد الأخوة”.

وأعرب مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة “أكسفورد”، الدكتور فرحان نظامي، في كلمته، عن ارتياحه لإنشاء “كرسي الأمير عبد القادر”، مؤكدا أهمية ترقية القيم الإنسانية ونشر السلام من خلال البحث الأكاديمي، مبرزا “إسهام تحليل تراث الأمير عبد القادر في تعزيز التعاون الدولي في مجال الدراسات متعددة التخصصات”.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، “الأهمية الكبيرة لهذا الكرسي الذي يرقى بالحوار بين الجزائر والمملكة المتحدة إلى مستوى شراكة أكاديمية وثقافية وعلمية في مجال البحث العلمي”.

وأوضح الوزير أن “الحدث الذي نعيشه اليوم يشكل محطة مفصلية في مسار الشراكة العلمية والجامعية بين البلدين”، مشيدا بتوقيع هذه الاتفاقية التي “تكرس استئناف حوار انطلق قبل قرنين من الزمن بين الأمير عبد القادر وبريطانيا العظمى، ليبلغ اليوم أبهى تجلياته”.

وأضاف بداري أن “الاسم الذي يحمله هذا الكرسي الجامعي لا يقتصر على كونه اسم قائد عسكري أو مقاوم شجاع، بل هو اسم رجل جسّد بمفرده مدرسة بأكملها”، معتبرا أن “الروابط التي نسجها الأمير عبد القادر مع بريطانيا تجد اليوم امتدادا مؤسساتيا حقيقيا في العلاقات الجزائرية-البريطانية في عدة مجالات، لاسيما التعليم العالي والبحث العلمي”.

كما أشار الوزير إلى أن العلاقات بين البلدين عرفت “منذ توقيع بروتوكول اتفاق، في أكتوبر 2021، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية ووزارة الشؤون الخارجية البريطانية، بهدف إنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية-البريطانية، عرفت ديناميكية متنامية في عديد المجالات شملت التعاون الجامعي، والتكوين اللغوي، والبحث العلمي المشترك، وتطوير التعليم العابر للحدود”.

وجدد بداري، بالمناسبة، تقدير الجزائر لهذه المبادرة التي أطلقها مركز الدراسات الإسلامية بـ”أكسفورد”، مؤكدا “الإرادة الكاملة للمساهمة في تجسيد هذا الكرسي الجامعي قصد إعادة إحياء فكر الأمير عبد القادر ونشر إرثه الحضاري باعتباره رمزا عالميا للتسامح والاعتدال والعدالة والكرامة الإنسانية”.

من جهته، أبرز عميد “جامع الجزائر” في كلمته الفكر العالمي للأمير عبد القادر، معتبرا إياه “نموذجا لبناء السلام العالمي وبوصلة أساسية لتجاوز الأزمات والاختلالات التي يشهدها العالم المعاصر”.

كما أعرب عن أمله في أن يصبح الكرسي “مرجعا للبحث العلمي ومساهمة مثمرة للحوار الحضاري والثقافي وأرضية بناءة ومفيدة لخدمة المعرفة الإنسانية وكذا جسر جديد للتعاون العلمي والثقافي بين الجزائر والمملكة المتحدة”.

وأضاف أنه من خلال إطلاق هذا الكرسي “سيتم إقامة جسر أكاديمي مع جامعة “أكسفورد” المرموقة من أجل تحفيز البحث العلمي في عديد التخصصات مع تعزيز البروز الدولي للإنتاج العلمي الجزائري في فضاءات التميز العالمي العالي”.

وتابع يقول إنه بفضل “كرسي الأمير عبد القادر”، يجد التراث الفكري والروحي الجزائري منبرا دائما في قلب أحد أهم الأقطاب العلمية تأثيرا في العالم.

وبفضل هذا الاتفاق، سيفتح مركز الدراسات الإسلامية بجامعة “أكسفورد” أبوابه للأساتذة والباحثين من أجل تعميق المعرفة بإرث الأمير عبد القادر الجزائري ونشر مبادئه.

كما يمتد برنامج بحث هذا الكرسي إلى عديد التخصصات الأساسية تشمل العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، الأدب والفلسفة ودراسة الحضارات والحوار بين الأديان.

ولتجسيد هذا الكرسي علميا، تم إطلاق دعوة رسمية للترشح موجهة للباحثين الجزائريين لنيل صفة “باحث زائر” المرموقة في مركز “أكسفورد” للدراسات الإسلامية.

كما يشكل تجسيد مشروع إنشاء كرسي باسم الأمير عبد القادر بأكسفورد مكسبا استراتيجيا هاما للجزائر في مجال “القوة الناعمة”، كونه يعزز بروز البلاد وظهورها على مستوى مؤسسة جامعية مرموقة عالميا، كفاعل ملتزم في حوار الثقافات والأديان وتعزيز إسلام وسطي ومنفتح ومتسامح.

كما يعد هذا الكرسي على المستوى الدبلوماسي “عنصرا فعالا” في تطوير شراكة متعددة الأبعاد بين الجزائر ولندن، تشمل خاصة المجال الروحي والعلوم الإنسانية والمبادلات الأكاديمية والملتقيات المشتركة والتفاهم المتبادل.

وسيشكل أساسا تعاونا جامعيا متزايدا، من شأنه تعزيز دبلوماسية التأثير للجزائر لدى الجمهور البريطاني والدولي ويعزز دور الجزائر كهمزة وصل بين الشمال والجنوب من خلال منح “أكسفورد” نقطة ارتكاز أكاديمية في المنطقة المغاربية وإفريقيا وهو ما ينسجم مع موقف الجزائر في مختلف الحوارات مع الشركاء الأجانب.