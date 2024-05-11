كريم ماروك يكشف الجرائم المتعلقة بالأنشطة الرياضية في الجزائر

شرح مختلف التجاوزات وسبل مكافحتها والوقاية منها

صدر مؤخرا، كتاب جديد للأستاذ والباحث في الحقل القانوني كريم ماروك تحت عنوان “الجرائم المتعلقة بالأنشطة الرياضية في القانون الجزائري”، وهذا عن دار الإحسان للنشر والتوزيع، حيث سلط فيه الضوء على مختلف التجاوزات والجرائم التي تحصل في الوسط الرياضي وكيف يتعامل معها القانون الجزائري، وهو إصدار قيم يمنح إضافة مهمة للأسرة الرياضية في الجانب القانوني بالخصوص.

عزز الكاتب والباحث عبد الكريم ماروك المكتبة القانونية بكتاب جديد يسلط فيه الضوء على الجرائم المتعلقة بالأنشطة الرياضية في الجزائر، ويأتي ذلك بعد سلسلة من السجال والجدل الناجم عن عديد القضايا والمشاكل التي عرفتها الحركة الرياضية في السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتعاطي المخدرات وسوء التسيير المالي والتجاوزات الحاصلة عن عدم تأمين الأنشطة الرياضية والرياضية، إضافة إلى العنف في الملاعب باستعمال الأسلحة البيضاء داخل المرافق الرياضية وخارجها، وغيرها من الجرائم والتجاوزات التي بات يعرفها الوسط الرياضي بشكل يسيء إلى أخلاقيات الرياضة بممارسات أصبحت محل خطر الجمهور والرياضيين على حد سواء. وأكد الأستاذ عبد الكريم ماروك في مقدمة كتابه أن الرياضة هي مجموعة العاب وتمارين بدنية تنمي الجسم والعقل، مضيفا أن النشاط البدني يعمل على تنمية الصحة ونفسية الرياضي، لكن الوسط الرياضي الذي يسعى إلى تجسيد مثل هذه الممارسات النبيلة كثيرا ما يصطدم بأعمال وتجاوزات خطيرة لا تمت بأخلاقيات الرياضة بصلة، ما يخلف الكثير من الجرائم الرياضية التي اعتبرها مؤلف الكتاب كل فعل أو سلوك مخالف للقانون يقوم به فاعله في أثناء تظاهرة رياضية أو بمناسبتها يتوجب عقوبة جزائرية. وأكد الأستاذ كريم ماروك أن صدور القانون 13/05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها عقب الإصلاحات السياسية التي انتهجها النظام الجزائري سنة 2011. وبحسب محدثنا فقد انتهج المشروع الجزائري من خلال هذا القانون سياسة تجريم وعقاب كل مخالفة تؤدي إلى العنف في المنشآت الرياضية، أو إخلال بالنظام العام أو تعرض أمن وسلامة أشخاص أو ممتلكات المنشأة الرياضية إلى الخطر، أو أي تحريض على التمييز والكراهية والعنصرية أو الفساد الرياضي.

ويقسم الأستاذ كريم ماروك كتابه الجديد إلى قسمين، حيث يتطرق في القسم الأول إلى الجرائم المتعلقة بالأنشطة الرياضية، مثل جريمة تعاطي المنشطة والجريمة المتعلقة بالتسيير المالي، وجريمة تنظيم تظاهرة رياضية في منشاة رياضية غير مصادق عليها، أو جريمة إقامة تظاهرة رياضية دولية دون موافقة السلطة الوصية، وجريمة ممارسة وكيل اللاعبين دون ترخيص، إضافة إلى جرائم عدم تأمين المنشأة والأنشطة الرياضية، وجريمة التسلق أو بالدخول بالقوة إلى المنشآت الرياضية، وجريمة إدخال مشروبات كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى المرافق الرياضية، وكذلك جريمة حيازة سلاح ابيض أو العاب نارية أو مفرقعات أو شهب في الملاعب والقاعات ومختلف المنشآت الرياضية، وكذلك جريمة الإخلال بالسير الحسن للأنشطة الرياضية، وجريمة التمييز والعنصرية والكراهية أثناء التظاهرات الرياضية، وجريمة إهانة العلم والنشيد الوطنيين أو علم دولة أجنبية أو نشيدها، وجريمة منح أو أخذ رشوة أو مزايا، وجريمة الدخول إلى المنشأة الرياضية خرقا لعقوبة المنع، وجريمة بيع تذاكر الدخول إلى المنشأة الرياضية دون رخصة أو تزويرها وجريمة الاعتداء على الأشخاص والممتلكات داخل منشأة رياضية. بينما يتطرق في القسم الثاني من الكتاب إلى طرق وسبل الوقاية من الجرائم المتعلقة بالأنشطة الرياضية ومكافحتها، مثل تفعيل دور الهيئات المختصة بالوقاية من العنف ومكافحته، بناء على دور اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والدولة والجماعات المحلية والاتحاديات الرياضية الوطنية والنوادي والجمعيات ومستخدمي التأطير الرياضي والمسيرين ومنطقي التظاهرات الرياضية وأعوان الملاعب ولجان الأنصار ووسائل الإعلام إضافة إلى وسائل إثبات المخالفات والبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المرافق الرياضية.

ومعلوم، أن الأستاذ كريم ماروك هو لاعب سابق حمل ألوان مختلف الأندية الباتنية (الكاب والمولودية والجامعة)، واطار في مديرية الشباب والرياضة وباحث في الحقوق، حيث صدرت له في السنوات الأخيرة عديد الدراسات والكتب التي أثرى بها المكتبة القانونية، حيث توزعت هذه الإصدارات بين معالجة الجرائم بمختلف أنواعها (الجرائم الإلكترونية والسيبرانية والإرهاب الإلكتروني)، وكذلك ملف التشريعات الذي ركز فيه على التشريع الرياضي في الجزائر والتنظيم القانوني لمؤسسات الشباب، والتشريعات الفنية للتسيير الثقافي في الجزائر، إضافة إلى تشريعات الجرائم الإلكترونية في الجزائر والدول العربية، وله موسوعة التشريعات الالكترونية الجزائرية. وأخيرا كتاب حول الجرائم المتعلقة بالأنشطة الرياضية في القانون الجزائري.