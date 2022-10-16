كلية العلوم بالبويرة تتبرأ من قرار حول منع الاختلاط

تبرّأت كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة آكلي أولحاج بالبويرة من قرار حول منع الاختلاط، تم تداوله في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان توضيحي صادر عن مسؤول مكتب الأمن الداخلي للكلية أن الأسرة الجامعية تفاجأت من الإعلان الارتجالي والغريب في محتواه، مقدمة اعتذارها للطلبة،ولافتة إلى أن الإدارة هي الخولة قانونا بإصدار مثل هذه القرارات.

وجاء في البيان السابق الذي فندته إدارة الكلية: “كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة آكلي أولحاج بالبويرة تعلن عن إجراءات تأديبية في حق الطالبات اللّواتي يتم ضبطهن مع أي شخص غريب داخل الحرم الجامعي”.

وأضاف: “الإجراءات التأديبية تتمثل في إستدعاء ولي أمر الطالبة وتعليق إسمها في لوحة الإعلانات”