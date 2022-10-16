-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

كلية العلوم بالبويرة تتبرأ من قرار حول منع الاختلاط

الشروق أونلاين
  • 567
  • 0
كلية العلوم بالبويرة تتبرأ من قرار حول منع الاختلاط

تبرّأت كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة آكلي أولحاج بالبويرة من قرار حول منع الاختلاط، تم تداوله في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان توضيحي صادر عن مسؤول مكتب الأمن الداخلي للكلية أن الأسرة الجامعية تفاجأت من الإعلان الارتجالي والغريب في محتواه، مقدمة اعتذارها للطلبة،ولافتة إلى أن الإدارة هي الخولة قانونا بإصدار مثل هذه القرارات.

وجاء في البيان السابق الذي فندته إدارة الكلية: “كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة آكلي أولحاج بالبويرة تعلن عن إجراءات تأديبية في حق الطالبات اللّواتي يتم ضبطهن مع أي شخص غريب داخل الحرم الجامعي”.

وأضاف: “الإجراءات التأديبية تتمثل في إستدعاء ولي أمر الطالبة وتعليق إسمها في لوحة الإعلانات”

مقالات ذات صلة
ثناء دولي على نجاح الجزائر في لمّ الشمل الفلسطيني

ثناء دولي على نجاح الجزائر في لمّ الشمل الفلسطيني

الانتخابات الجزئية: شرفي يكشف عن النسبة النهائية للمشاركة

الانتخابات الجزئية: شرفي يكشف عن النسبة النهائية للمشاركة

اعلان الجزائر: بيانات دعم من برلمانات دولية والطريقة التيجانية

اعلان الجزائر: بيانات دعم من برلمانات دولية والطريقة التيجانية

الرئيس تبون: استرجاع كرامة المواطن حرب لا تهدأ

الرئيس تبون: استرجاع كرامة المواطن حرب لا تهدأ

تضامن واسع مع مؤسسة “إيتوزا” على إثر الاعتداءات

تضامن واسع مع مؤسسة “إيتوزا” على إثر الاعتداءات

وزارة التربية تكشف عن رزنامة الامتحانات الفصلية والإستدراكية

وزارة التربية تكشف عن رزنامة الامتحانات الفصلية والإستدراكية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد