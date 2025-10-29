كل الترتيبات جاهزة للتوظيف بـ290 منصب في قطاع التضامن

موزعين على 51 ولاية وعلى رأسهم متخرجو التكوين المتخصص

استكملت مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الإجراءات الإدارية اللازمة لمباشرة عملية توظيف تشمل 290 منصب مالي، موزعين على 51 ولاية، حسب ما أورده، الأربعاء، بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه “في إطار تنفيذ المخطط القطاعي الرامي إلى تعزيز كفاءات المورد البشري وتجويد الأداء المهني، عبر برامج التكوين المتخصص والترقية في الرتب وكذا التكفل بعمليات نقل الموظفين، استكملت مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الإجراءات الإدارية اللازمة لمباشرة عملية التوظيف التي تضم 290 منصب مالي موزعين على 51 ولاية”.

وتتضمن العملية –مثلما أشار إليه البيان— “توظيف متخرجي التكوين المتخصص، دفعة مارس 2025، والتي تضم 160 متربص، تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بالجزائر، وبالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بقسنطينة، يتوزعون على تخصصات مربي متخصص رئيسي (132 منصب مالي) ووسيط اجتماعي (28 منصبا).

ولفت نفس المصدر إلى أنه “سيتم استدعاء متخرجي التكوين، دفعة مارس 2025، من طرف المؤسسات المتخصصة تحت الوصاية، بداية من الأربعاء 29 أكتوبر 2025، من أجل مباشرة تنصيب المعنيين في مناصب عملهم، وفقا لتوجيهات المصالح المركزية، وذلك حسب احتياجات كل مؤسسة متخصصة”.

في سياق ذي صلة، تتضمن ذات العملية ترقية “130 منصب مالي، تشمل 17 رتبة معنية”.

ويندرج هذا الإجراء في إطار “تجسيد مبادئ الحوكمة الرشيدة في تسيير الموارد البشرية وترقية الأداء المؤسساتي، من خلال الاعتماد على كفاءات مؤهلة ميدانيا وتجويد الإطار البشري على أسس علمية حديثة”، كما أكدته الوزارة.