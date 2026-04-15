كنا نستحق نقاط القادسية.. والبطاقات الملونة “تحدٍّ” سنعالجه

نور الدين زكري:

أعرب نور الدين زكري، المدير الفني لنادي الشباب، عن مزيج من الفخر والحزن عقب تعادل فريقه أمام القادسية بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أكد بن زكري أن فريقه كان الأقرب لخطف نقاط المباراة الثلاث، قائلاً: “أشعر بالحزن لأننا خسرنا نقطتين ثمينتين اليوم. بالنظر إلى مجريات اللقاء، كنا نستحق الفوز بكل جدارة؛ ففي الوقت الذي كنا فيه مكتملي العدد، أهدرنا نحو 8 فرص محققة للتسجيل كانت كفيلة بحسم المواجهة مبكراً”.

وتطرق مدرب “الليث” إلى نقطة التحول في المباراة المتمثلة في حالة الطرد، مشيداً بردة فعل لاعبيه: “بعد تعرضنا للنقص العددي، ظهرت الشخصية القتالية للاعبين. ورغم الظروف الصعبة وأمام فريق مدجج بالنجوم ويمتلك إمكانات كبيرة، استطعنا الخروج بالتعادل. في ظل هذه المعطيات، أقبل بالنتيجة وأحيي لاعبي فريقي على مجهودهم الوافر”.

وحول أزمة البطاقات الملونة التي باتت تحرج الفريق في الجولات الأخيرة، أوضح بن زكري أنه يعمل بجد على هذا الملف: “منذ تسلمي المهمة، هناك أمور كثيرة عملت على إصلاحها، وسأواصل العمل لتصحيح كافة الأخطاء بما فيها الانضباط داخل الملعب. هدفي هو أن يعود الشباب إلى المكانة التي تليق به وتتمناها جماهيره”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التطوير يحتاج إلى وقت، مشيراً إلى أن الفريق في مرحلة تصاعدية وسيتطور أكثر في المستقبل القريب.

وبهذا التعادل، تعثر القادسية في صراعه بالمربع الذهبي مكتفياً برفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع الشباب رصيده إلى 31 نقطة، ليبقى في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن.