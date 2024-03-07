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اقتصاد

كوريا الجنوبية تريد تعزيز شراكتها الإقتصادية مع الجزائر

الشروق أونلاين
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كوريا الجنوبية تريد تعزيز شراكتها الإقتصادية مع الجزائر
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سفير كوريا الجنوبية بالجزائر، يوكي جون.

أكد سفير جمهورية كوريا بالجزائر، يوكي جون، اليوم الخميس، 7 مارس، من ولاية سطيف سعي بلاده المستمر لتعزيز شراكتها الإقتصادية مع الجزائر.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فخلال زيارة قادته إلى مصانع  شركة “سامسونغ-سينوفا” بالمنطقة الصناعية في سطيف، قال السفير الكوري  أن “الشراكة بين البلدين سوف لن تقتصر فقط على إنتاج الأجهزة المنزلية والإلكترونية بل يتعداه إلى نسج آفاق مستقبلية مشتركة تساهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي وتعزيز إرث الشراكة بين البلدين الذي سوف يبقى في ذاكرة الأجيال القادمة”.

يوكي جون قال بأن “خط الإنتاج يعد بمثابة شهادة على ما يمكن تحقيقه سويا و يمثل مستقبلا تفتح فيه التكنولوجيا والتعاون آفاقا جديدة مما يحسن حياة الكثير من الناس في الجزائر وخارجها”.

وعرفت زيارة السفير الكوري بالجزائر تدشين رابع وحدة على المستوى الوطني لعرض منتجات شركة “سامسونغ-سينوفا” تابعة للمقر الرئيسي الكائن بالمنطقة الصناعية بسطيف.

كما تم كذلك إبرام اتفاقية مع “بنك البركة” في مجال التمويل الإسلامي تسمح بتقديم حلول مالية لعملاء البنك وزبائنه لاقتناء الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية من الشركة عن طريق قروض استهلاكية بالصيغة الإسلامية، حسب ذات الوكالة.

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