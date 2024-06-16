كيف تتخلص من المشاكل الهضمية خلال العيد؟

يعاني معظم الجزائريين من مشاكل هضمية في الأيام الأولى لعيد الأضحى بسبب التهام كميات كبيرة من اللحم الدسم، الأمر ينتهي بهم في الاستعجالات الطبية.

لذلك ينصح الأطباء يتجنب تناول اللحوم بكثرة، واستبدالها بالخضار والمشي لمدة نصف ساعة قبل الخلود للنوم، كما سيتم الإشارة إليه في هذا المقال.

ما هي مشاكل العيد الصحية؟

عسر الهضم

يعد عسر الهضم من أكثر المشكلات شيوعا خلال أيام العيد، ويحدث عند استهلاك كميات كبيرة من اللحوم والدهون والأطعمة الدسمة، مما يثقل بشكل كبير على المعدة.

التخمة

الإفراط في تناول الطعام، خاصةً اللحوم والدهون، قد يسبب الشعور بالامتلاء والتخمة، مع آلام في المعدة وحرقة وانتفاخ.

ارتفاع الكوليسترول

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الكوليسترول، والإفراط في تناولها قد يسبب ارتفاعا في مستوياته في الدم، مما يشكل خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية.

ارتفاع ضغط الدم

يعد الإفراط في تناول الملح من العوامل الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، وكثير من الأطباق التي تقدم في عيد الأضحى تكون غنية بالملح.

زيادة الوزن

تناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة قصيرة، خاصة مع قلة الحركة، قد يسبب زيادة الوزن، ما يشكل خطرا على صحة القلب والمفاصل والسكر.

حساسية الطعام

يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه بعض أنواع الأطعمة، مثل اللحوم الحمراء أو البيض أو المكسرات، لذلك، فإن تناول هذه الأطعمة قد يسبب لهم أعراضا تحسسية مثل الحكة والطفح الجلدي وصعوبة التنفس، حسب موقع metrobrazil.

كيف تتجنب مشاكل الهضم؟

تجنب اللحوم المقلية

يُفضل تناول اللحوم المسلوقة أو المشوية وتجنب تناول اللحوم المقلية، لأنها تزيد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة في الوجبة، وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن.

تجنب الذهاب الى النوم بعد الطعام مباشرة

يقترح أخصائيو التغذية والأطباء أنه يجب الذهاب في نزهة لمدة نصف ساعة تقريبا، أو ممارسة بعض التمارين الرياضية، للتأكد من هضم الطعام قبل الذهاب إلى النوم.

الحفاظ على تناول الخضروات

ينبغي أن تكون الخضروات جزءا أساسيا من وجبة العيد، فهي تريح المعدة وتعطي إحساسا بالشبع لفترة أطول، مثل الكرنب، والخس، والطماطم، والجزر، والسبانخ.

الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على زيادة معدل الحرق عند تناوله بعد الطعام لذلك يفضل شربه بعد وجبة العيد.

التقليل من تناول الحلوى

يُفضل تجنب تناول الحلوى، وتعويضها بالفاكهة الغنية بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، كذلك تساعد في إشباع رغبتنا في تناول السكر ببديل صحي.

تجنب المشروبات الغازية

للمشروبات الغازية آثار ضارة للغاية على الصحة العامة، مثل السمنة، لذا يجب تجنب شربها في أيام عيد الأضحى،واستبدالها بعصائر الفاكهة الطازجة.

الفصل بين الوجبات

يجب الفصل بين كل وجبتين متتاليتين بما لا يقل عن 6 ساعات، خاصة في أيام عيد الأضحى، وذلك لإعطاء المعدة راحة ووقتا كافيالهضم الطعام، وهذا بدوره سيساعد على الشعور بالخفة والراحة، وسيساعد أيضا على التحكم في الوزن، وفق موقع altibbi.

ماهي كمية اللحم الموصي بتناولها؟

ينصح الأطباء بتناول وجبة لحم واحدة خلال النهار على ألا تتجاوز 300 غرام لأن فائض البروتينات قد يتحول إلى دهون ضارة.

وإذا كنت تعاني من مستوى مرتفع من الكولسترول في الدم ينصح بتقليل استهلاك اللحم إلى 100 إلى 150 غرام يوميا.

كيف تتخلص من التخمة؟

الكمون

تحتوي بذور الكمون على مكونات نشطة قد تساعد فيالحدّ من عسر الهضم واحماض المعدة الزائدة، والحد من التهاب الأمعاء، كما تعمل كمضاد للميكروبات.

كيف يُحضر؟

تخلط ملعقتين كبيرتين من الكمون المطحون في الوجبات، أو إضافة بضعة ملاعق صغيرة من بذور الكمون إلى الماء المغلي.

النعناع

قد يساعد المنثول الموجود في النعناع علىالحدّ من تقلصات العضلات في الأمعاء، تخفيف الألم.

كيف يُحضر؟

استهلاك أوراق النعناع الخام والمطبوخة، أو غلي أوراقه في الماء.

الريحان

يحتوي الريحان على الأوجينول، مما قد يساعد على تقليل كمية الحمض في المعدة، كما يحتوي الريحان أيضا على مستويات عالية من حمض اللينوليك، الذي له خصائص مضادة للالتهابات.

كيف يُحضر؟

تضاف ملعقتين كبيرتين من أوراق الريحان المجففة، أو بضع أوراق الريحان طازجة، إلى وجبات الطعام حتى تقل أعراضه.

وللحصول على نتائج فورية، يمكنه خلط نصف ملعقة صغيرة من الريحان المجفف، أو بعض الأوراق الطازجة، مع الماء المغلي لصنع الشاي، حسب موقع sohati.