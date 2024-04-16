كيف تتصرف إذا وضعت وقودا خاطئا في سيارتك؟

يُعد ضخ الوقود الخاطئ في خزان السيارة خطأً شائعا يمكن أن يرتكبه أي سائق، الأمر الذي يتسبب في مشاكل كثيرة أخطرها ارتفاع درجة حرارة المحرك وإتلافه.

وفي الحقيقة، لا يعتبر خلط البنزين بوقود الديزل مثلا نهاية العالم طالما أنك تدرك خطأك عند المضخة، على الرغم من أنك ستواجه متاعب وتكاليف كثيرة.

إلا أن الضرر الحقيقي يمكن أن يحدث عندما تقود سيارتك بعيدا، وهو ما قد يكلفك في النهاية ضريبة باهظة.

في هذا المقال، سنتحدث عن أضرار استعمال وقود خاطئ في السيارة وكيفية التصرف في الحين قبل قيادة السيارة لمسافات طويلة.

ماذا يحدث عند وضع الديزل بدل البنزين؟

عند وضع ديزل بدلا لبنزين ستلاحظ عدة أشياء:

صعوبة في تشغيل المحرك، حدوث اهتزاز وتذبذب وانخفاض في قوة المحرك، مع خروج دخان أسود كثيف من العادم، كذلك قد تصدر رائحة كريهة من العادم.

وفي بعض الحالات، إذا استمريت في القيادة مع الديزل الخاطئ، قد يتوقف المحرك عن العمل تماما وينتج عنه أضرار بالغة مثل:

– تلف مضخة الوقود.

– تلف حاقنات الوقود.

– تلف فلتر الوقود.

– تلف المحرك (في الحالات الشديدة).

وضع البنزين في سيارة تعمل بالديزل

عند وضع بنزين في خزان به ديزل ستسمع صوت طقطقة مرتفعة من المحرك، مع ملاحظة فقدان في قوته، وخروج دخان أزرق من العادم، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة المحرك بشكل سريع، وقد يتوقف المحرك عن العمل فجأة.

ماذا يحدث عند خلط الديزل مع البنزين؟

يعد خلط الديزل مع البنزين خطأً شائعا قد ينجم عن عدم الانتباه أو قلة المعرفة بنوع الوقود المناسب للسيارة.

وعلى الرغم من بساطة الخطأ، إلا أن عواقبه وخيمة على محرك السيارة ونظامها ككل، وتتراوح بين الأعراض البسيطة إلى الأضرار الكارثية التي قد تتطلب استبدال المحرك بالكامل.

لماذا يعد خلط الديزل مع البنزين ضارا؟

– يعمل محرك الديزل على مبدأ الضغط الحراري، بينما يعمل محرك البنزين على مبدأ الشرارة.

– الديزل أكثر كثافة من البنزين.

– نقطة اشتعال الديزل أعلى من نقطة اشتعال البنزين.

ماذا يحدث عند تشغيل محرك الديزل بوقود مختلط؟

– قد يواجه المحرك صعوبة في التشغيل أو قد يتعطل تماما.

– سيعمل المحرك بشكل غير منتظم ويهتز بشدة.

– ستنخفض قوة المحرك بشكل ملحوظ.

– سيخرج من العادم دخان أسود كثيف ناتج عن احتراق غير كامل للوقود، وفقا لموقع arabsturbo.

كيف يجب أن تتصرف لحل المشكلة؟

إذا قمت بملء خزان السيارة بنوع خاطئ من الوقود، فسوف تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية لحماية سيارتك من الأضرار الجسيمة:

توقف عن ملء الخزان

إذا لاحظت أنك تملأ خزان الوقود بالوقود الخاطئ بينما لا تزال تضخ الوقود، توقف فورا، سيساعدك ذلك على تقليل تكلفة إصلاح المشكلة.

إيقاف التشغيل

أبقِ السيارة في وضع إيقاف التشغيل لمنع حدوث أي ضرر محتمل للمحرك، يمكنك أيضا اتخاذ احتياطات إضافية عن طريق فصل البطارية للمساعدة في منع تشغيل مضخة الوقود عن طريق الخطأ.

دفع السيارة بعيدا عن المضخة

نظرا لأنك لن ترغب في تشغيل سيارتك، فلن تتمكن من قيادتها بعيدا عن المضخة، ومع ذلك، سوف تحتاج إلى تحريكها لتتمكن من الوصول إلى أي شاحنة سحب أو مساعدة على الطريق.

الاتصال بشاحنة السحب

ستحتاج إلى محترف لإزالة الوقود من خزان الوقود الخاص بك، وبما أنك لا تستطيع تشغيل سيارتك لقيادتها، فستحتاج إلى سحبها إلى الميكانيكي.

وتأكد من إخبار شاحنة السحب بما حدث وما إذا كنت قد قمت بفصل البطارية.

تصريف خزان السيارة

بمجرد وصول سيارتك إلى الميكانيكي، قم بإبلاغه بالمشكلة،وفي معظم الحالات، سوف يقوم بتصريف وتفريغ الخزان لإزالة بقايا الوقود، بحسب ما نشره موقع endurancewarranty.

ما هي كمية الوقود الخطأ التي يمكنك وضعها في سيارتك؟

حتى لو قمت بسكب بضع قطرات من الوقود الخطأ في سيارتك عن طريق الخطأ، فمن الأفضل عدم المخاطرة بالقيادة، تأكد من فحص سيارتك لدى ميكانيكي محترف.

كيفي تتجنب اختيار الوقود الخطأ؟

هناك عدة طرق يمكن من خلالها تقليل احتمالية ملء السيارة بالوقود الخاطئ:

– لا تعتمد على لون الخرطوم أو الفوهة قبل ملئه، ابحث عن أدلة أخرى.

– اقرأ ملصق تشغيل المضخة ومؤشر درجة الوقود بشكل صحيح.

– ضع رسائل تذكيرية في السيارة، مثل الملصق الموجود داخل غطاء الوقود.

– ضع هاتفك جانبا وامنح المضخات انتباهك الكامل، وفق موقع theaa.