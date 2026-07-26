كيف تتصرف لإنقاذ شخص على وشك الغرق؟

يشير الخبراء إلى أن التصرف السريع والهادئ عند مشاهدة شخص على وشك الغرق قد يحدث فرقا كبيرا، لذلك من المهم معرفة الخطوات الموصى بها عالميا.

وبهذا الخصوص، حللت مراجعة منهجية عشرات الدراسات المتعلقة بالغرق لدى البالغين.

وخلصت إلى أن أكثر الإجراءات المدعومة بالأدلة تشمل التثقيف المائي، تعلم السباحة، استخدام وسائل الطفو، وزيادة الوعي بكيفية التصرف في حالات الطوارئ المائية، وفقا لموقع pmc.

حافظ على سلامتك قبل محاولة الإنقاذ

ينصح الخبراء بعدم القفز مباشرة إلى الماء إلا إذا كنت مدربا على الإنقاذ المائي. فكثير من المنقذين غير المدربين يتعرضون للخطر بسبب محاولة إنقاذ شخص مذعور قد يتشبث بهم بقوة ويغرقهم معه.

استخدم قاعدة “مدّ، ارمِ، لا تسبح”

يوصي خبراء الإنقاذ باتباع تسلسل بسيط:

– مدّ عصا أو حبلا أو أي جسم طويل للشخص.

– ارمِ له طوق نجاة أو زجاجة فارغة محكمة الإغلاق أو أي جسم يطفو.

تجنب السباحة نحوه إلا إذا كنت مؤهلا لذلك.

هذه الطريقة تقلل من خطر تحول الضحية والمنقذ إلى شخصين بحاجة إلى الإنقاذ، حسب موقع rlss.

اطلب المساعدة فورا

في حالات الغرق، الوقت عامل حاسم. بمجرد ملاحظة الخطر:

ـ اطلب من شخص آخر الاتصال بخدمات الطوارئ.

ـ حدد موقع الضحية بدقة.

ـ استمر في مراقبته إذا اختفى تحت الماء حتى يتمكن المنقذون من الوصول إلى المكان الصحيح.

ـ توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تأخير طلب المساعدة حتى لو بدا أن الشخص لا يزال قادرا على مقاومة الماء.

إذا أُخرج الشخص من الماء

بعد إخراج المصاب:

ـ تأكد من استجابته للكلام أو اللمس.

ـ افحص التنفس.

ـ إذا كان يتنفس، ضعه في وضعية الإفاقة الجانبية وراقبه.

ـ حافظ على دفء جسمه باستخدام بطانية أو ملابس جافة.

ـ حتى لو بدا المصاب بحالة جيدة، يُنصح بطلب تقييم طبي لأن بعض المضاعفات التنفسية قد تظهر لاحقا، وفق موقع nhs.

متى يجب إجراء الإنعاش القلبي الرئوي؟

إذا كان الشخص فاقد الوعي ولا يتنفس بشكل طبيعي، توصي الهيئات الطبية ببدء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) فورا إذا كنت تعرف الطريقة الصحيحة.

ففي حالات الغرق يكون نقص الأكسجين هو المشكلة الرئيسية، لذلك يعد الإنعاش المبكر من أكثر الإجراءات فعالية لزيادة فرص النجاة، بحسب موقع cpr.heart.

علامات تدل على أن الشخص يغرق

خلافا لما تعرضه الأفلام، فإن الغريق غالبا لا يصرخ أو يلوح بيديه بشكل واضح. ومن العلامات الشائعة:

ـ رأس منخفض في الماء.

ـ صعوبة في التنفس أو اللهاث.

ـ حركات غير منسقة للذراعين.

ـ عدم القدرة على التقدم أو السباحة.

ـ نظرة شاردة أو ذعر واضح.

ـ التعرف المبكر على هذه العلامات يمنح فرصة أكبر للتدخل السريع، وفقا لموقع rnli.

التصرف بحكمة

عندما يجد الإنسان نفسه في موقف قد يؤدي إلى الغرق، فإن أهم ما يمكنه فعله هو مقاومة الذعر. فالهلع يجعل التنفس أسرع ويستهلك الطاقة بسرعة، مما يزيد من صعوبة البقاء على سطح الماء.

وتشير هيئات الإنقاذ المائي إلى أن الهدوء واتخاذ قرارات بسيطة ومدروسة يمكن أن يزيدا فرص النجاة بشكل كبير.

حافظ على هدوئك قدر الإمكان

عند الشعور بأنك تفقد السيطرة في الماء:

ـ حاول عدم الصراخ بشكل متواصل.

ـ ركز على أخذ أنفاس بطيئة وعميقة عندما تسمح الظروف.

ـ تجنب الحركات العشوائية والعنيفة، فالذعر قد يؤدي إلى استنزاف القوة خلال دقائق قليلة، بحسب موقع rlss.