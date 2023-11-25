كييف تتعرض لأكبر هجوم بالطائرات المسيّرة منذ بداية الحرب مع روسيا

يقول مسؤولون أوكرانيون :

قال مسؤولون أوكرانيون أن العاصمة كييف تعرضت إلى أكبر عملية هجوم بطائرات بدون طيار منذ بدأ الإجتياح الروسي لأوكرانيا.

قال مسؤولون أوكرانيون أن العاصمة كييف تعرضت إلى أكبر عملية هجوم بطائرات بدون طيار منذ بدأ الإجتياح الروسي لأوكرانيا، وقد أدى الهجوم لإصابة 5 أشخاص.

وحسب ما نقلته وكالة رويترز، فقد بدأ الهجوم في مناطق مختلفة من كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 25 نوفمبر، وقد استمرت صافرات التحذير من الغارة الجوية لمدة ست ساعات.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 74 طائرة، وقال المتحدث باسمها على شاشة التلفزيون إن 66 طائرة من تلك الطائرات أسقطت فوق كييف والمنطقة المحيطة بها، حسب الوكالة.

وقال عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، في منشور له على تطبيق تيليجرام، إن الهجوم أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا، وألحق أضرارًا بمباني في مناطق في جميع أنحاء المدينة.

أما الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي فقال أن الهجوم وقع في الساعات الأولى من اليوم عندما يحيي الأوكرانيون ذكرى أسوأ مأساتهم الوطنية – مجاعة هولودومور 1932-1933 التي مات فيها عدة ملايين من الأشخاص جوعا حتى الموت.

ولم تقدم بعد روسيا معلومات حول هذا الهجوم، وقد سبق لأوكرانيا وأن حذرت في الأسابيع الأخيرة من أن روسيا ستشن مرة أخرى حملة جوية لتدمير نظام الطاقة في أوكرانيا، كما سعت إلى القيام به في الشتاء الماضي.