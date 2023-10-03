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 لأبحاثهم في مجال الإلكترونات.. نوبل للفيزياء  من نصيب 3 علماء

الشروق أونلاين
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 لأبحاثهم في مجال الإلكترونات.. نوبل للفيزياء  من نصيب 3 علماء
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بيير أغوستيني، وفيرينك كراوس، وآن لويلير

قرّرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل للفيزياء للعام 2023، لثلاث علماء نظير أبحاثهم في مجال الإلكترونات.

وبحسب ما أعلنت اللجنة فقد منحت الجائزة لكل من، بيير أغوستيني، وفيرينك كراوس، وآن لويلير، لابتكارهم طرقًا جديدة لدراسة ديناميكيات الإلكترونات في المادة.

وكتبت عبر منصة “إكس”، أن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديراً “لطرقهم التجريبية التي تولّد نبضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة.

واكتشفت آن لويلير تأثيرًا جديدًا لتفاعل ضوء الليزر مع الذرات الموجودة في الغاز، بينما اكتشف بيير أغوستيني وفيرينك كراوس أنه يمكن استخدام هذا التأثير لإنشاء نبضات ضوئية أقصر مما كان ممكنًا في السابق.

يشار إلى أن بيير أغوستينى، من جامعة ولاية أوهايو، كولومبوس، الولايات المتحدة الأمريكية، وفيرينك كروسز من معهد “ماكس بلانك” للبصريات الكمومية، وآن لولييه من جامعة “لوند” السويد.

وكانت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022 قد مُنحت بشكل مشترك إلى آلان أسبكت وجون إف كلاوزر وأنتون زيلينجر “لتجاربهم على الفوتونات المتشابكة وإثبات انتهاك متباينات بيل، وريادتهم في علم المعلومات الكمومية”.

يذكر أن جائزة نوبل للطب كانت من نصيب المجرية كاتالين كاريكو والأميركي درو وايزمان عن اكتشافاتهما في شأن لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال التي شقّت الطريق أمام التوصل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

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