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جواهر

لأنها أنجبت 11 ولدا.. بوتين يمنح لقب “الأم البطلة” لزوجة الرئيس الشيشاني

جواهر الشروق
  • 2028
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لأنها أنجبت 11 ولدا.. بوتين يمنح لقب “الأم البطلة” لزوجة الرئيس الشيشاني
أرشيف
عائلة الرئيس الشيشاني

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقب “الأم البطلة” لزوجة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف لأنها أنجبت أكثر من 10 أطفال.

وجاء في المرسوم الذي نشره بوتين أنه في “مقابل خدمات عظيمة في تعزيز مؤسسة الأسرة وتنشئة الأطفال في جمهورية الشيشان، يتم منح لقب” الأم البطلة لميدني موسايفنا قديروفا التي لديها 11 ولدا”.

وتم التوقيع على المرسوم من قبل الرئيس الروسي في 15 أوت، عندما اقترح استعادة لقب الأم البطلة، الذي كان يُمنح للأمهات في الاتحاد السوفيتي في اليوم العالمي للطفل في 1 جوان.
ويُمنح لقب “البطلة الأم” للنساء اللواتي أنجبن وربين عشرة أطفال أو أكثر، كما تحصل الفائزات بهذه الجائزة أيضا على مبلغ إجمالي قدره مليون روبل، كما أفاد موقع قديروف الرسمي على الإنترنت.

يذكر أن رمضان قديروف تعرف على زوجته المحجبة ميدني منذ أيام الدراسة في المدرسة، حيث ولدا في نفس القرية التي تحمل اسم أحمد يورت، ولديهم الآن 11 ولدا، 4 ذكور و7 بنات، وطفلان بالتبني.

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