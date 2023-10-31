لاعبان جزائريان سَيُشاركان مع منتخب فرنسا في مونديال الأشبال

يُشارك لاعبان من أصول جزائرية مع منتخب فرنسا أشبال، في منافسة كأس العالم لِفئة أقلّ من 17 سنة.

وتحتضن أندونيسيا هذا المونديال، في فترة ما بين الـ 10 من نوفمبر والـ 2 من ديسمبر المقبلَين.

ووفقا لِقائمة لاعبي أشبال “الديكة” التي كشف عنها اتحاد الكرة الفرنسي، الثلاثاء، فإن الأمر يتعلّق بِكلّ من: المدافع أيمن سعدي (17 سنة)، ومتوسط الميدان الهجومي إسماعيل بوناب (17 سنة).

وسبق لِسعدي وبوناب ارتداء زيّ منتخب فرنسا أشبال في أكثر مناسبة، وهما لاعبان ينشطان في النادي المحلّي فالونسيان.

ويلعب أشبال فرنسا منافسة كأس العالم لِهذه الفئة في الفوج الخامس، رفقة منتخبات أمريكا وكوريا الجنوبية وبوركينا فاسو. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج (6 مجموعات) للدور ثمن النهائي، فضلا عن 4 فرق تنال أحسن مركز ثالث.

وسبق لِمنتخب فرنسا أشبال إحراز كأس العالم لِهذا الصنف، في نسخة 2001 بِترينيداد وتوباغو. وحينها كان يضمّ في صفوفه اللاعبَين الجزائريَين حسان يبدة ومراد مغني، اللّذين التحقا فيما بعد بِصفوف “مُحاربي الصّحراء”.