لا توظيف لحاملي الماستر بالتعليم الجامعي

مدير التكوين بالوزارة جمال بوقزاطة لـ"الشروق":

أكد جمال بوقزاطة مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ”الشروق”، أن حاملي الماستر غير معنيين بالتوظيف في القطاع، موضحا أن المنصة الرقمية مفتوحة لإحصاء حاملي الدكتوراه والماجستير لتوظيفهم، ويمكن توفير 530 منصب مبدئيا.

وأوضح بوقزاطة أن المرور على المسابقات الكتابية للدكتوراه والنجاح فيها هو الطريق الوحيد للحصول على التوظيف في الجامعات، كما يمكن أن يعاد النظر مستقبلا في ظروف وآليات مسابقة الدكتوراه، في إطار إصلاحات تحضر لها الوزارة.

وشدد المتحدث على أن حاملي شهادات الماجستير خاضعون للنصوص القديمة، ومن أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة للتعليم العالي ينبغي امتصاص كل أصحاب هذه الشهادات إلى جانب المتحصلين على الدكتوراه، لكن أصحاب شهادات الماستر مستبعدون من التوظيف، على حد تعبيره.

وأفاد بوقزاطة، أن توظيف حاملي الماجستير في التعليم العالي، آلية ستزول مع الوقت بحكم أن أعداد حاملي هذه الشهادة محدود وهي تخضع للنظام القديم، حيث سيقتصر التوظيف مستقبلا على حاملي شهادة الدكتوراه.

وجدد نفس المسؤول التأكيد على إمكانية إعادة إدماج المتحصلين على البكالوريا الذين لم يلتحقوا بالجامعة بعد الحصول على هذه الشهادة مباشرة، وفضلوا عالم الشغل، إذ تتولى لجنة وزارية خاصة دراسة ملفاتهم وحصيلة خبرتهم الميدانية ومدة عملهم، ليتم توجيههم حسب مؤهلاتهم إلى السنة الدراسية المناسبة لهم في الجامعة، مع وجود احتمال تجاوز السنتين الأولى أو الثانية جامعي، لأن المهم هو الحصول على الشهادة الجامعية كتثمين للمعرفة الميدانية في تخصص معين، على حد تعبيره.