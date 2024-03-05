لا رحلات حاليّا نحو جوهانسبورغ على الجوية الجزائرية

الأسطول يخضع لعمليات صيانة تحسّبًا لعمرة رمضان والعطل

لم يتمكن الراغبون مؤخرا، في السفر إلى جوهانسبورغ على الجوية الجزائرية من حجز رحلاتهم على الموقع الرسمي للناقل الوطني، في وقت باشرت فيه الشركة عمليات صيانة دورية لأسطول الطائرات تحسبا لعمرة ورمضان والعطلة الصيفية.

وتظهر عملية حجز قامت بها “الشروق” على الموقع الرسمي للحجز لشركة الجوية الجزائرية، بأن جوهانسبورغ الجنوب إفريقية ما زالت متاحة على قائمة الوجهات، لكن لا أثر لرحلات مبرمجة نحو هذه المدينة والتي كانت يومي الأحد والخميس، حيث تم اختيار مواعيد انطلاق مختلفة من مطار الجزائر العاصمة هواري بومدين امتدت من 5 إلى 31 مارس 2024، لكن في كل مرة تظهر جملة “لا توجد رحلات متوفرة في التاريخ المطلوب”.

وأكدت مصادر بالجوية الجزائرية لـ”الشروق” أن رحلات جوهانسبورع اختفت قبل أيام بقرار من الرئيس المدير العام حمزة بن حمودة، بالنظر لوجود صعوبات في ملء الرحلات، وجعلها مرتبطة بأخرى تنطلق نحو أوربا خصوصا، مشيرة إلى أنه ليس واضحا لحد الآن إن كان القرار مؤقتا أم لا، بينما لم نتمكن من إثبات أو نفي الخبر الوارد إلينا لعدم ردّ المسؤولين بالشركة.

وفي سياق آخر، شرعت الجوية الجزائرية في إخضاع أسطول طائراتها إلى عمليات صيانة كبرى دورية، تحسبا لشهر رمضان وفترة العطل الصيفية، في وقت أجرى فيه الرئيس المدير العام الجديد للناقل الجوي الوطني تغييرين جديدين في هرم المسؤوليات بالشركة.

وأفادت مصادر على صلة بالملف بشركة الخطوط الجوية الجزائرية لـ”الشروق” أن نحو 15 طائرة خضعت على مدار الأيام الماضية لعمليات إصلاح وصيانة بالقاعدة التقنية بمطار هواري بومدين الدولي، بينها طائرات من الناقلات الكبيرة وهي “إير باص أ 330″، تم الانتهاء من عدد منها فيما لا تزال طائرة واحدة تتطلب المزيد من عمليات الصيانة.

كما تم إصلاح وصيانة عدة طائرات من نوع بوينغ 737 من الجيل الجديد (أن.جي)، وأخرى من نوع “أ.تي.أر” المخصصة للرحلات الداخلية.

وتهدف العملية وفق مصادرنا إلى ضمان جاهزية الأسطول تحسبا لشهر رمضان الذي يتميز بارتفاع كبير في الطلب سواء من المغتربين وخصوصا أوربا، إضافة إلى رحلات العمرة التي ترتفع يزداد هي الأخرى الطلب عليها بشكل كبير في خلال الشهر الفضيل.

وفي سياق آخر، أجرى الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية حمزة بن حمودة، تغييرين جديدين في الشركة طالا القسم التقني وشبكة رحلات فرنسا.

وحسب مصادر “الشروق”، فقد جرى تعيين جمال شرشالي مسؤولا للقسم التقني، والذي سيشرف على ثلاث مديريات فرعية هي مديرية فرعية للصيانة اليومية التابعة لمصلحة الاستغلال، ومديرية فرعية للورشات ومديرية فرعية لقاعدة الصيانة، حيث تم إعادة الاعتبار للهيكل التنظيمي القديم لهذا القسم، الذي سيشرف عليه مراد حشلاف، وهو ما أشارت إليه “الشروق” في عدد سابق.

كما تم إنهاء مهام المكلف بشبكة الرحلات نحو فرنسا “ت.أ”، والذي لم يتم بعد تعويضه بمسؤول جديد لهذه الوجهة التي تحوز نصيب الأسد من الرحلات الدولية للناقل الجوي الوطني.