لا مجال للخطأ أمام الأرجنتين

رابح ماجر يؤكد:

مع اقتراب ضربة البداية للمنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026، تعيش الجماهير الجزائرية حالة من التفاؤل والترقب.

ويدخل “محاربو الصحراء” هذا المحفل العالمي بمعنويات في السماء، مدفوعين بنتائج باهرة ومبشرة خلال مرحلة التحضيرات؛ حيث نجح أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في الإطاحة بمنتخب هولندا العتيد في عقر داره بروتردام بهدف نظيف، قبل أن يمطروا شباك بوليفيا برباعية نظيفة في كانساس سيتي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن صوت الخبرة والتاريخ كان له رأي آخر يفرض الهدوء والتعقل. وفي هذا السياق، خرج أسطورة كرة القدم الوطنية، رابح ماجر، ليوجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لرفقاء رياض محرز، داعياً إياهم إلى ضرورة إبقاء أرجلهم على الأرض وعدم الغرور.

وفي حوار خص به قناة “سكاي نيوز عربية”، شدد قائد “الخضر” السابق على الأهمية القصوى للتعامل مع الموعد المونديالي الأول ضد الأرجنتين بحيطة وحذر شديدين، مؤكداً أن المباريات الودية لا تشبه أبداً المواجهات الرسمية، وأن الانتصارات التحضيرية لا يجب أن تحجب حقيقة المستوى العالي جداً في كأس العالم. وأضاف نجم بورتو البرتغالي السابق أنه لا ينبغي للاعبين أو الجماهير الاعتقاد بأن الفوز على هولندا يضمن تكرار الأمر نفسه ضد الأرجنتين أو النمسا أو الأردن، بل يجب احترام جميع المنافسين وإظهار التواضع الكامل لتفادي أي مفاجأة غير سارة.

ويدرك ماجر جيداً أن المباراة الافتتاحية للخضر، والمقررة يوم 17 جوان المقبل بملعب “أرورهيد” في كانساس سيتي على الساعة الثانية صباحاً بتوقيت الجزائر، ستكون اختباراً حقيقياً لا مجال فيه للخطأ أمام بطل العالم؛ إذ إن الفرديات الأرجنتينية بوجود ليونيل ميسي قادرة على قلب موازين اللقاء في أي لحظة، وهو ما يستوجب اليقظة القصوى. ولدعم طرحه، استدل المدرب الأسبق للمنتخب الوطني بسيناريو مونديال قطر 2022، عندما سقطت الأرجنتين في مباراتها الأولى أمام السعودية قبل أن تنهض وتتوج باللقب، بينما غادر المنتخب السعودي من الدور الأول، ليؤكد أنه لا يوجد منطق ثابت في عالم كرة القدم.

بعد هذا الاختبار الناري ضد “التانغو”، سيواجه الخضر منتخب الأردن يوم 23 جوان في سانتا كلارا في تمام الساعة الرابعة صباحاً، قبل اختتام دور المجموعات أمام النمسا يوم 28 جوان على الساعة الثالثة صباحاً. وتبقى رسالة ماجر واضحة وصريحة: الموهبة والجاهزية متوفرتان في التشكيلة الوطنية، لكن الانضباط التكتيكي التام واحترام الخصوم هما المفتاحان الوحيدان لتأمين تأهل تاريخي نحو الدور الثاني.