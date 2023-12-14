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لجنة القضاء على التمييز العنصري تطالب المغرب وقف ترهيب النشطاء الصحراويين

الشروق أونلاين
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لجنة القضاء على التمييز العنصري تطالب المغرب وقف ترهيب النشطاء الصحراويين
ح. م
طالبت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، من سلطات المملكة المغربية وقف ترهيب النشطاء الصحراويين.

طالبت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، من سلطات المملكة المغربية وقف ترهيب النشطاء الصحراويين وذلك في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير المغرب، بعد جلستي العرض يومي 22 و23 نوفمبر الماضي.

اللجنة وفي ملاحظاتها سجلت أنها تأسف “لعدم التوصل إلى حل بشأن مسألة تتعلق بممارسة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

كما أعربت كذلك عن قلقها إزاء “الادعاءات التي تفيد بأن الناشطين، المدافعون عن حقوق الإنسان والحركات والمنظمات الطلابية الصحراويون الذين يدافعون عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية والهوية الصحراوية هي هدف للترهيب والمراقبة.”

كما قالت اللجنة الأممية كذلك أنها تشعر بالقلق إزاء منع وقمع السلطات المغربية المسيرات المؤيدة لحق الصحراويين في تقرير المصير، وحتى الاحتفالات الصحراوية.

لجنة القضاء على التمييز العنصري وفي توصياتها، دعت السلطات المغربية إلى أن مضاعفة الجهود “تحت رعاية الأمم المتحدة، حتى يتمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير بشكل كامل، وفقا لما ينصه القانون الدولي”.

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