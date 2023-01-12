لعمامرة: الأفارقة مطالبون بتوحيد صفهم وكلمتهم على الساحة الدولية   

قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة إنه في انتظار إتمام عملية إصلاح مجلس الأمن والاستجابة لمطالب القارة بصفة كلية، يقع على الدول الإفريقية توحيد صفها وكلمتها على الساحة الدولية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن لعمامرة، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة العشرة بالاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الأممي ببرازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، أن على الدول الإفريقية توحيد صفها وكلمتها على الساحة الدولية،مشيرا إلى أن ذلك هو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الجزائر لترقيته بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة عبر ما يعرف بـ”مسار وهران”.

وثمن لعمامرة في مداخلته الدعم الكبير والمتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي على الصعيد الدولي، مؤكداً أن الرئيس عبد المجيد تبون ملتزم بالعمل رفقة أشقائه الأفارقة لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية من أجل إصلاح مجلس الأمن وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلا وعدلا وتوازنا، لاسيما في سياق تداعيات الأزمة الدولية الراهنة التي تحمل بوادر تشكل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية.

كما رحب رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالعرض الذي تقدم به رئيس وأعضاء اللجنة بعقد الاجتماع الوزاري المقبل للجنة العشرة بالجزائر، وهو الحدث الذي من المرتقب أن يصادف انضمام الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة.

وجدد لعمامرة التزام الرئيس عبد المجيد تبون بأن الجزائر ستعمل على تمثيل القارة داخل المجلس وستسعى لإعلاء صوتها ومطالبها، مؤكداً في ذات السياق أنه في انتظار إتمام عملية الإصلاح والاستجابة لمطالب القارة بصفة كلية، يقع على الدول الإفريقية توحيد صفها وكلمتها على الساحة الدولية وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الجزائر لترقيته بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة عبر ما يعرف بـ”مسار وهران”.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة العشرة تم تشكيلها سنة 2005 وتتألف من 10 دول إفريقية مهمتها تعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن.