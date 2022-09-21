لقاء لتبادل الأفكار في نفطال لإطلاق مشاريع جديدة

قالت شركة نفطال يوم الأربعاء في بيان، إنها ستنظم لقاء لتبادل الأفكار لقاء لتبادل الأفكار حول مشاريع البنى التحتية للتخزين والتوزيع التي تسعى المؤسسة لإنجازها.

لقاء نفطال لتبادل الأفكار (Brainstorming) سيجرى يوم 28 سبتمبر الجاري، بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان في العاصمة.

وسيشارك في هذا اللقاء مختصون وخبراء من مهندسي وتقنيي الشركة. قصد الخروج “بمقترحات تساعد على إعطاء نفس جديد لمشاريع التطوير والاستثمار المسطّرة”.

نفطال تحذّر من “إعلانات وهمية” للتوظيف في الشركة

وفي 31 جويلية 2022، حذّرت المديرية العامة لشركة نفطال في بيان، من تداول “إعلانات توظيف وهمية منسوبة للمؤسسة، على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقالت نفطال في بيانها، إن مروّجي “إعلانات التوظيف الزائفة” يستغلون طالبي العمل “لأغراض احتيالية”. مؤكدة أنّ هذه الإعلانات “لم تصدر عنها، و ليس لها أي أساس من الصحة”.

كما أوضحت الشركة أن عروض التوظيف الصادرة عنها، يتمّ نشرها عبر قنوات رسمية، وحسب إجراءات تنظيمية إلزامية، على غرار كل المؤسسات الوطنية.

وأشارت نفطال في بيانها أيضا إلى أنها “غير مسؤولة عن أي ضرر مادي أو معنوي تسببه هذه الإعلانات الوهمية” لمستعملي مواقع التواصل.