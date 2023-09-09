القانون الأساسي والسكن والتحويلات على طاولة بداري

في لقاء مرتقب مع نقابة أساتذة التعليم العالي والبحث

سيرفع المكتب الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث لنقابة “سناباب” عدة مطالب خلال اللقاء المرتقب هذه الأيام مع وزير القطاع البروفيسور كمال بداري، وترتكز في مجملها حول الوضعية المهنية والاجتماعية للأساتذة، لاسيما ما يخص الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي للأساتذة الجامعيين وفتح منصة للتحويلات، مع إيجاد حل لقضية السكن.

وحسب ما أكده المنسق الوطني لنقابة سناباب البروفيسور رامي عزالدين، فإن اللقاء سيحمل الكثير من النقاط التي تخص الوضع العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الآونة الأخيرة، إذ يشهد العديد من التطورات والمستجدات، وهذا من أجل التماشي وفق الاستراتيجية المنتهجة من الوزارة، لافتا إلى أن اللقاء يأتي بعد سلسلة الاجتماعات المنعقدة رفقة المكتب الوطني، والانشغالات التي تصل النقابة عن طريق الوسائل الرسمية للتواصل (الهاتف، الصفحة الرسمية للنقابة، الإيميل)، حيث سيتم رفع اقتراحات من شأنها تذليل الصعوبات التي تواجه الأستاذ الجامعي خاصة وبقية الأطراف ذات صلة عامة.

وسيكون اللقاء فرصة للتأكيد على مشاركة نقابة “سناباب” منذ يوم 15 جوان 2023 للمساهمة في اقتراحات إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وعصرنته، وستستعجل النقابة صدور القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي.

وفي سياق ذي صلة، سترفع النقابة مقترحا للوزارة الوصية يخص الصيغ الخاصة بالسكن للأساتذة الجامعيين، مع مقترح للتنازل عن السكنات الوظيفية وفق القوانين المعمول بها، مع اقتراح فتح منصة خاصة بالتحويلات للأساتذة الجامعيين من مؤسسة إلى مؤسسة جامعية أخرى لتتم العملية بشفافية تامة ومن أجل المساهمة في الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة، بالإضافة إلى المساهمة في إثراء شبكة التقييم الخاصة بالترقية إلى درجة بروفيسور، واقتراح رفع التجميد عن العطل العلمية للأساتذة من أجل التفرغ للتأليف والبحث كما يمكن ربطها بدارسة اللغة الإنجليزية وفق معايير تحدد متابعة التكوين.

وستقترح ذات النقابة إعادة تثمين التحفيزات المالية للمناصب الإدارية، إضافة لذلك تقديم مقابل مالي لمناصب إدارية وعلمية أخرى لا يتقاضى أصحابها أي مقابل للمهام المسندة إليهم مثلا (مدير مخبر بحث، رئيس وحدة بحث، رئيس فرقة بحث، رئيس المجلس العلمي، مدير حاضنة الأعمال، دار المقاولاتية، رئيس تحرير مجلة)، مع عصرنة الوسائل التعليمية مثل توفير السبورة الإلكترونية وتوفير القارئ الإلكتروني، بغية مناقشة مذكرات التخرج بصفر ورقة، وهذا في إطار مواكبة التطورات الراهنة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة عدد المجلات في التصنيف “ج” و”ب”، تسهيلا للنشر للأساتذة وزيادة في مرئية الجامعة الجزائرية.