“سناباب” التعليم العالي تثمّن التكفل بحاملي الماجستير والدكتوراه

جددت استعدادها للانخراط في أي مسعى حول الملف

ثمنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “سناباب”، قرارات السلطات وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون، والمتعلقة بملف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه.

وقالت النقابة في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، “إن ما ورد في بيان مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية يوم 14 ماي 2023 والذي يتناغم مع ما كنا نتطلع إليه، إذ أسدى الرئيس جملة من الأوامر والتعليمات تتضمن توظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستر والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية بعنوان السنة المالية 2023″.

واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، توجيهات الرئيس بمراجعة أجورهم، ونظام التعويضات خطوة جيدة، مضيفة أن “التعليم العالي يعد ركنا من أركان التنمية والتقدم في عصرنا هذا، كونه يحمل بين جنباته المفتاح الذي يفتح الأبواب أمام الأفراد والمجتمعات للولوج إلى عالم مليء بالإمكانيات والفرص، لذلك فإن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي أولوية من أولويات الدول، كونه يمثل القاطرة التي تجر البلاد نحو التطور والتنمية ولا يتم ذلك دون ترسيخ قيم التعليم العالي في أسس المجتمع والإعلاء من شأنه”.

وأكدت التنسيقية أن الحوار ومراعاة ظروف البلاد مبادئ لا رجعة عنها، مع الابتعاد عن كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة عامة، مثمنة قرارات السلطات، وأن “قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى إعادة مكانة الجامعة إلى دورها المنوط بها، من خلال تحسين وضع الأساتذة الجامعيين اجتماعيا وانعكاساته على المجتمع من جهة، كما يبين التزام الدولة تجاه أبنائها خريجي الجامعة من حاملي الشهادات العليا وتمكينهم من حقهم الدستوري في الحصول على وظيفة من جهة أخرى.”

وجددت المنظمة، استعدادها للانخراط في أي مسعى إيجابي للتوصل إلى حلول واقعية مبنية على التوازن بين الحقوق والواجبات والتضحية لبلوغ النتائج.