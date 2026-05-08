لقب البطولة الوطنية العاشر لِمولودية الجزائر

احتفظ فريق مولودية الجزائر مساء الجمعة بِلقب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم “موبيليس”، قبل جولتَين عن انتهاء المنافسة.

وتعادلت المولودية بِنتيجة (1-1) مع الضيف مستقبل الرويسات، في مباراة لِحساب الجولة الـ 28، احتضن أطوارها ملعب “علي لابوانت” بِالدويرة، تحت إدارة حكم الساحة يوسف الطيب بودربال، وزميله لدى تقنية الفيديو يحي دهار.

وتملك المولودية 62 في الصدارة، ولن يلحق بها شباب بلوزداد صاحب المركز الرابع بِرصيد 44 نقطة، حتى ولو فاز بالمقابلات الستّ المتبقّية له.

وحتى ولو تعادل شباب بلوزداد مع مولودية الجزائر في الرصيد بـ 62 نقطة، فإن رجال المدرب خالد بن يحي سيتفوّقون، لأنهم فازوا على شباب بلوزداد ذهابا (2-1) وإيابا (0-1)، وفقا للوائح المنافسة.

وسجّل هدف مولودية الجزائر في مرمى الرويسات، المهاجم الغيني محمد بانغورا في الدقيقة الـ 23، رافعا رصيده إلى 9 أهداف في البطولة الوطنية.

وأمضى هدف مستقبل الرويسات اللاعب خير الدين مرزوقي في الوقت بدل الضائع (د90+3)، رافعا رصيده بِدوره إلى 9 أهداف في البطولة الوطنية.

وطرد الحكمُ لاعبَ مستقبل الرويسات عمار العرفي في الدقيقة الـ 72.

والتحق “العميد” بِشباب بلوزداد في المركز الثاني، بعد أن بات يجمع 10 ألقاب في البطولة الوطنية، يوجد بينها تتويجا الموسمَين الماضيَين. متخلّفَين عن متصدّر لائحة الترتيب نادي شبيبة القبائل بِفارق أربعة تتويجات.

وبخصوص بقية لقاءات هذه الجولة، فجاءت النتائج على النحو التالي:

أ.أقبو 0 – ش.بلوزداد 1

ش.القبائل 5 – و.سطيف 1

ا.خنشلة 2 – م.البيّض 1