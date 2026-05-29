لقجع يتلقى صفعة جديدة

احتفال لاعبي المنتخب السنغالي لأقل من 17 سنة بالتأهل إلى النهائي

تلقى فوزي لقجع صفعة جديدة بإقصاء المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، في نصف نهائي كأس إفريقيا لهذه الفئة.

وأقصى المنتخب السنغالي المنتخب المغربي من نصف نهائي بضربات الترجيح، ليضرب موعدا مع تنزانيا في النهائي.

وتغلب أشبال أسود “التيرنغا” على مضيف البطولة بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله، في الوقت الأصلي.

وبإقصاء المنتخب المغربي على أرضه يكون بيدق النظام المغربي لقجع، الذي استحوذ على شرف تنظيم البطولات الإفريقية، قد تلقى صفعة جديدة، تضاف إلى الصفعات السابقة.

فبعد خيبة كأس إفريقيا 2025، وتتويج المنتخب السنغالي على حساب منظم البطولة، أضاف نادي صان داونز، ضربة جديدة لرئيس الجامعة المغربية، عندما افتك كأس رابطة أبطال إفريقيا من الجيش الملكي، بنفس الملعب، لتأتي الضربة الثالثة، بإقصاء منتخب أقل من 17 سنة، في نصف النهائي، أمام أشبال السنغال، ليصبح بذلك منتخب “التيرنغا”، شبحا أسودا للقجع.

ومعلوم أن لقجع، الذي بسط نفوذه على “الكاف”، لا يكلف نفسه عناء التنظيم من أجل تسهيل الأمور على “الكاف”، بل لتوفير الظروف المواتية، لتتويج منتخباته، إلا أن كل طموحاته ذهبت أدراج الرياح.

والجميع وقف على عقلية لقجع وشغفه الكبير لعدم تضييع فرصة التتويج عند تنظيمه للبطولات، وأكبر دليل على ذلك الفضائح التحكيمية المتتالية، التي ساعدت المنتخب المغربي على بلوغ نهائي كأس إفريقيا 2025.

وكانت المهزلة الحقيقة في المشهد الختامي، والمحاولات الحثيثة بشتى الطرق، لإبقاء الكأس في المغرب، ثم السعي في كواليس “الكاف”، لسلب المنتخب السنغالي حقه، بعد التتويج على أرضية الميدان، أمام أنظار ملايين المتابعين عبر أنحاء العالم.